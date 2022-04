Tak Victoria Beckham wyglądała na ślubie syna. Pokazała zdjęcie sukienki

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz w ubiegłą sobotę zostali ogłoszeni mężem i żoną. Aktorka i syn znanego piłkarza i piosenkarki pobrali się podczas prywatnej ceremonii w Palm Beach na Florydzie, w rodzinnej posiadłości Peltz. W eleganckiej uroczystości wzięło udział 600 gości, w tym oczywiście rodzice znanego pana młodego i rodzeństwo – Romeo, Cruz i Harper. Uroczystość budziła ogromne emocje, nie tylko jej przebieg, ale także stylizacje gwiazd, które pobrały udział w tym ważnym wydarzeniu. Nicola Peltz miała na sobie suknię ślubną zaprojektowaną przez Valentino. Wiadomo też, że podczas przyjęcia weselnego założyła inną kreację. Niemniejsze zainteresowanie budziła ikona współczesnej mody – Victoria Beckham.

Victoria Beckham udostępniła zdjęcie ze ślubu syna

Victoria Beckham na ślub swojego najstarszego syna Brooklyna zdecydowała się na długą, srebrną sukienkę. Kreacja jest jej własnego projektu. Suknia trzyma się jedynie na cienkich ramiączkach i do złudzenia przypomina koszulę nocną. Na górze ma bogate zdobienia, są to haftowane kwiaty. Przy każdym ruchu mieni się w świetle, a projektantka mody chętnie zaprezentowała to na kilku nagraniach i zdjęciach. Mąż gwiazdy zdecydował się tradycyjny, czarny smoking. David Beckham dobrał do tego zestawu białą koszulę.

