Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Znajdzie się dawca dla Eli?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co czeka widzów w kolejnym odcinku?

Darek szuka mężczyzny, który chciał zgwałcić Magdę! Darek i Kasia namawiają Magdę, żeby zgłosiła policji próbę gwałtu. W komisariacie dowiadują się, że monitoring w pubie nie działa i nie ma żadnych świadków napaści na Magdę. Wkurzony Darek sam wieczorem odwiedza pub – dowiaduje się, że niedoszły gwałciciel jest dobrze znany personelowi! Ale nikt nie wystąpi przeciwko niemu – jest przyjacielem ich szefa… Jest serce dla Eli, ale nie ma zgody na przeszczep! Na oddział Kamila trafia młody przestępca – jest w stanie krytycznym. Lekarze stwierdzają śmierć mózgu i to, że… ma zdrowe serce i grupę krwi Elżbiety! Jednak matka mężczyzny nie zgadza się na pobranie jego organów. Dr Nalepa chce z nią porozmawiać, ale wcześniej na korytarzu spotyka kobietę załamany stanem Eli Igor… Joanna wpada na trop złodziei! Joanna nie może dojść do siebie po okradzeniu ich mieszkania. W klinice Bergowa zauważa na palcu klientki swój pierścionek! Kobieta tłumaczy, że dostała go od swojego narzeczonego. Po powrocie do domu Bergowie ustalają plan działania – wspólnie z policją mają szansę dopaść złodziei!

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

