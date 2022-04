Antoni Królikowski znika z serialu Polsatu. Znamy komentarz osoby z produkcji

Antoni Królikowski ostatnio nie cieszy się dobrą passą. Głośne medialne rozstanie z matką swojego dziecka Joanną Opozdą, doniesienia o niewierności i nowym romansie, a także kontrowersyjny pomysł organizacji walki sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego sprawiły, że zawodowo także przestaje się układać. Niedawno media informowały o przesunięciu premiery filmu „Porady na zdrady 2” gdzie w jedną z ról wciela się Antoni. Z powodów „biznesowych” film do kin wejdzie dopiero jesienią. Pokłosiem nietrafionego pomysłu z walką jest wycofanie się z życia medialnego. O swojej decyzji Antoni poinformował przy pomocy Instagrama. Aktor przekazał, że zrezygnował ze współpracy z federacją Royal Division. – Promowanie gali skojarzeniami z tą okropną wojną, która toczy się za naszą granicą, było złym pomysłem. Ponoszę tego konsekwencje i obiecuję, że zrobię wszystko, aby pomóc ofiarom wojny na Ukrainie – przekonywał Antoni Królikowski. Dodał, że teraz musi się skupić na swoim zdrowiu. – Ostatnie miesiące to dla mnie ciężki czas. Nie mogę udawać, że wszystko jest okej, że jestem zdrowy i silny. Muszę się wykurować, bo mam dla kogo żyć. Żałuję, że zawiodłem i że to zaszło za daleko – podkreślił.

Antoni Królikowski znika z serialu Polsatu

Wygląda na to, że Antoni Królikowski postanowił zrobić sobie przerwę od wszelkich aktywności zawodowych. Jak przekazała redakcja portalu Pudelek, aktor nie pojawił się na planie serialu Polsatu „Bracia”. Wygląda na to, że więcej nie zobaczymy Antoniego w tej fabule. – Antoni Królikowski wycofał się na ten moment z życia medialnego i przyjęliśmy do wiadomości jego decyzję. W związku z tym nie będzie brał udziału w serialu »Bracia« – powiedziała Pudelkowi Agata Kołach z produkcji.

