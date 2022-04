Emma Heming Willis, żona Bruce'a Willisa, publikuje serię zdjęć z aktorem

Kiedy rodzina 67-letniego Bruce'a Willisa ogłosiła w mediach społecznościowych, że aktor zmaga się z afazją i z tego powodu musi zrezygnować z kariery w mediach zawrzało. Córki ze związku z Demi Moore Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis i Tallulah Belle Willis oraz jego obecna żona wydały oświadczenie. „Kierując te słowa do niesamowitych fanów Bruce'a, jako rodzina, chcemy podzielić się tym, że nasz ukochany Bruce ma pewne problemy zdrowotne i ostatnio zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze. W wyniku tego i po długim namyśle, Bruce postanowił odejść od kariery, która tak wiele dla niego znaczyła” – czytamy w oświadczeniu. „Jest to naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i doceniamy waszą nieustanną miłość, współczucie i wsparcie” – dodali, pisząc też, że są zgraną rodziną i ich bliskość pozwala na radzenie sobie z całą sytuacją. „Jak to zawsze mówi Bruce »Live it up!« i razem planujemy zrobić właśnie to” – czytamy.

Po burzy związanej ze Złotymi Malinami, w których Bruce doczekał się własnej kategorii, organizatorzy zdecydowali się na wycofanie nagrody ze względu na wspomniane problemy zdrowotne aktora. Najpierw jednak udostępnili kilka kontrowersyjnych wpisów na Twitterze, próbując tłumaczyć, że oni także nie wiedzieli o złym stanie Willisa. Dopiero krytyka ze strony internautów sprawiła, że wycofano się z „wyróżnienia”.

Żona Bruce'a Willisa publikuje wzruszające zdjęcia z mężem

Emma Heming Willis udostępniła na swoim Instagramie zdjęcia z mężem. To pierwszy ślad Bruce'a Willisa na jej profilu od czasu wspomnianego oświadczenia. Gwiazda opublikowała dwa zdjęcia, na którym razem z aktorem siedzą na pniu drzewa. Są przytuleni, a w tle widać las. Nie zabrakło też uroczego podpisu. „Mama i Tata w ich ulubionym środowisku” – napisała Emma Heming Willis. Tym samym celebrytka zasugerowała, że zdjęcie wykonała 10-letnia córka pary Mabel.

