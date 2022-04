Złote Maliny. Organizatorzy po krytyce za „nagrodę” dla Bruce'a Willisa wycofali ją

Kilka dni temu, 26 marca, poznaliśmy zdobywców Złotych Malin za rok 2021. Złote Maliny to nagrody przyznawane najgorszym filmom i aktorom. Wśród tegorocznych „zwycięzców” znaleźli się: Will Smith, Jared Leto czy Jeanna de Waal. Swojej własnej kategorii doczekał się Bruce Willis, w której nominowano wszystkie jego role w filmach z 2021 roku. Ostatecznie „nagrodę” otrzymał za „Kosmiczny grzech”. Natomiast w środę rodzina aktora przekazała informację o złym stanie zdrowia artysty. Rodzina 67-letniego Bruce'a Willisa ogłosiła w mediach społecznościowych, że aktor zmaga się z afazją przez co zmuszony jest do „odejścia” od aktorstwa. Afazja to choroba, która polega na zaburzeniu funkcji językowych.

Złote Maliny. Organizatorzy odnoszą się do choroby Bruce'a Willisa

Do złego stanu zdrowia artysty na Twitterze odnieśli się organizatorzy plebiscytu. „Maliny przesyłają wyrazy współczucia Bruce'owi Willisowi w związku z diagnozą. To wyjaśnia, czemu chciał zejść ze sceny z hukiem w 2021 roku. Życzymy wszystkiego najlepszego Bruce'owi i jego rodzinie” – czytamy na oficjalnym profilu. Po fali krytyki ze strony internautów, pojawił się jeszcze jeden wpis. Na swoje usprawiedliwienie przedstawiciele plebiscytu dodali, że o chorobie aktora dowiedzieli się w tym samym czasie, co wszyscy.

Niesmak internautów był jednak tak duży, że organizatorzy postanowili kolejny raz zabrać głos i udzielili komentarza „IndieWire”. – Jeżeli czyjeś problemy zdrowotne mają wpływ na podejmowane przez nich decyzje lub/i grę, to uznajemy, iż nie jest właściwym przyznawanie im Złotych Malin – przekazali. Przedstawiciele poinformowali też o wycofaniu Złotej Maliny dla aktora. Poruszono także wątek Shelley Duvall, nominowanej za rolę w filmie „Lśnienie”. Organizatorzy postanowili usunąć ją z listy nominowanych z powodu traktowania w czasie zdjęć przez reżysera Stanleya Kubricka.

