Grammy 2022 – znamy wyniki. Kto okazał się największym wygranym?

Grammy 2022 odbyły się w niedzielny wieczór. Najważniejsza nagrody w branży muzycznej cieszą się ogromnym szacunkiem i prestiżem, a wśród nominowanych nie zabrakło największych gwiazd. Tegoroczna gala odbyła sie w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas, a gospodarzem był Trevor Noah. Podczas wydarzenia nie zabrakło nawiązania do rosyjskiej agresji na Ukrainę, odbyło się też wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent pogrążonej w wojnie Ukrainy apelował do artystów, by wspierali jego kraj jak tylko się da.

Grammy 2022 – kto zdobył statuetkę?

W czasie koncertu upamiętniono też zmarłego niedawno perkusistę Foo Figters Taylora Hawkinsa. Zamiast występu grupy pojawiło specjalne nagranie ku jego pamięci. Zespół zdobył trzy nagrody: Najlepsza piosenka rock, Najlepszy album rock oraz Najlepsze rockowe wykonanie. Największym wygranym w tym roku okazał się Jon Batiste, który zdobył pięć statuetek z jedenastu, na które miał szanse. Piosenką roku i jednocześnie Nagraniem roku i Najlepszym utwórem R&B okazało się „Leave the Door Open” Silk Sonic. Olivia Rodrigo została Najlepszym nowym artystą i otrzymała statuetkę za Najlepsze wykonanie pop solo i Najlepszy album wokalny pop. Nagrodę za Najlepsza piosenka rap otrzymał duet Kanye West i Jay-Z z utworem „Jail”. Lady Gaga i Tony Bennett otrzymali nagrodę w kategorii Najlepszy tradycyjny album wokalny. Najlepszym albumem alternatywnym okazał się krążek St. Vincent „Daddy’s Home”, a latynoskim Alex Cuba „Mendó”. Rüfüs du Sol „Alive” zaś okazało się Najlepszym nagraniem dance, a albumem w tej kategorii Black Coffee „Subconsciously”. Statuetka za najlepszego producenta powędrowała do Jacka Antonoffa. Za Najlepszy soundtrack dla mediów wizualnych uznano „The Queen’s Gambit” Carlosa Rafaela Rivery i „Soul” Jona Batiste'a, Trenta Reznora & Atticus RossSoul.

