Gala Wiktory 2022. Oto wielcy wygrani. Kto nie pojawił się na gali?

Gala Wiktorów wróciła do Telewizji Polskiej po siedmiu latach. Nim się odbyła, już budziła wiele kontrowersji. Zaczęło się od występu Stinga, który zapowiedział swój koncert. Od tego pomysłu próbowały go odwieźć znane polskie osobistości jak Mariusz Szczygieł czy Kinga Rusin, co się ostatecznie udało. Także wielu zdobywców nagród z poprzednich lat, odmówiło wskazania swoich faworytów. Dzięki zdobyciu Wiktora gwiazdy automatycznie stają się członkami kapituły konkursu.

Wiktory 2022

Wiktory 2022 mimo kontrowersji odbyły się jednak zgodnie z planem. Wydarzenie rozpoczął występ Jamali, ukraińskiej zwyciężczyni 61. Konkursu Piosenki Eurowizji. Następnie pierwsza nagroda - Super Wiktor trafił o prezydenta zaatakowanego przez Rosję kraju Wołodymyra Zełenskiego. W zastępstwie prezydenta statuetkę przyjął minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba. Widzowie mogli też zobaczyć nagranie podziękowań, które nagrał Zełenski. Statuetka dla dziennikarza roku trafiła do Andrzeja Poczobuta. Mężczyzna przebywa w białoruskim więzieniu. Zaskoczeniem nie było wyróżnienie dla sportowca roku, którym okazał się Robert Lewandowski. W jego imieniu wyróżnienie odebrała jego mama. Twórcą roku okrzyknięto Jana Holubka, jednak reżyser nie pojawił się na gali. Podobnie jak aktorka Maria Dębska, która za wyróżnienie podziękowała na wcześniej przygotowanym nagraniu. Galę uświetnił też występ siedmioletniej Ameli z Ukrainy, która zasłynęła wzruszającym występem w schronie. Zarówno tam jak i podczas wydarzenia dziewczynka zaśpiewała piosenkę „Mam tę moc”. Za aktora roku uznano Marcina Dorocińskiego, w którego imieniu Wiktora odebrała Bogumiła Siedlecka, działająca w sieci pod pseudonimem Anioł na resorach. Podczas wystąpienia kobieta skoncentrowała się na wykluczaniu osób z niepełnosprawnościami. Za osobowość roku uznano dr Pawła Grzesiowskiego, jednak jego także zabrakło. W kategorii program telewizyjny roku wygrał „Voice Senior”, najlepszym serialem okrzyknięto serial „Osiecka”. W kategorii projekt internetowy Wiktora zdobył natomiast „Raport o stanie świata” Dariusza Rosiaka.

Nie zabrakło też wyjątkowych wyróżnień czyli Super Wiktorów. Pierwszego z nich z rąk Miss World 2021 Karoliny Bielawskiej otrzymał Cezary Pazura, który odebrał nagrodę osobiście. Kolejne takie wyróżnienie otrzymała Alicja Majewska, która nie zjawiła się na wydarzeniu. W jej imieniu odebrała je więc Marta Manowska. Następnie mogliśmy obejrzeć występ Edyty Górniak, a chwilę później nagrodę w kategorii artysta sceny roku otrzymała Sanah. Wokalistka jednak nie zjawiła się na gali, za to mogliśmy obejrzeć fragment jej koncertu. Wyróżnienie za odkrycie minionego roku otrzymał Krystian Ochman, tegoroczny reprezentant Polski na Eurowizji. Na koniec Jacek Kurski wręczył Wiktora Publiczności, którego otrzymała Ida Nowakowska.

