Syn Willa Smitha komentuje skandal z udziałem ojca. Opublikował wymowny wpis

Tegoroczną galę rozdania Oscarów skradł jeden incydent. Kiedy chwilę przed ogłoszeniem wyników w kategorii najlepszy dokument na scenie pojawił się Chris Rock zaczął od typowych dla siebie żartów. Najpierw zwrócił się do Javiera Bardema i Penelope Cruz – małżeństwa, które jest nominowane w tym roku do Oscara. Aktor wyróżniony został za rolę w „Being the Ricardos”, a jego żona za kreację pierwszoplanową w filmie „Matki równoległe”. Rock stwierdził, że jeżeli Bardem otrzyma Oscara, a jego żona nie, to będzie na niego wściekła. Kiedy jednak poruszył temat żony Willa Smitha, Jady Pinkett Smith, aktor nie wytrzymał. Rock zwracając się do aktorki stwierdził, że nie może się doczekać „G.I. Jane 2”, nawiązując do ogolonej głowy aktorki. Wtedy Will Smith wyszedł na scenę i spoliczkował Rocka, po czym krzyczał z widowni, aby ten „nie żartował kur** z jego żony”.

Will Smith odbierając Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego musiał nawiązać do incydentu. Gwiazdor nie krył łez i próbował tłumaczyć się ze swojego zachowania. – Chciałbym przeprosić Akademię, chciałbym przeprosić wszystkich współnominowanych. To piękny moment i nie płaczę z powodu nagrody, tu nie chodzi o zwycięstwo, tylko o pomoc ludziom. Sztuka imituje życie, wyglądam jak szalony ojciec... Miłość sprzyja szaleństwu – powiedział ze sceny.

Syn Willa Smitha komentuje skandal z udziałem ojca

Do incydentu odniósł się też syn aktora Jaden Smith. Nastolatek opublikował krótki, ale wymowny wpis na Twitterze. I tak to się robi – napisał. Internauci nie mają wątpliwości, że to nawiązanie do zachowania Willa.

