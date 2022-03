Magda Gessler zaręczyła się. Przyjęła od Waldemara czarny diament

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski są parą od 15 lat. Mimo że restauratorka i właściciel kliniki medycyny estetycznej poznali się ponad 40 lat temu, to na kilkadziesiąt lat zniknęli ze swojego życia. Ona wyjechała na studia do Hiszpanii, on do Kanady, by założyć biznes. Kiedy spotkali się po tak długiej przerwie, żadne z nich nie miało wątpliwości co do swoich uczuć. Magda Gessler wiele razy podkreślała, że Waldemar jest dla niej mężem niezależnie od tego, co widnieje w dokumentach. Mimo to jakiś czas temu gwiazda chętnie podsycała plotki o ślubie. Opublikowała wówczas zdjęcie obrączki dziękując za nią swojemu partnerowi. Fani spekulowali o potajemnej uroczystości, ale żadne z partnerów nie odniosło się do tych rewelacji. Teraz sprawa wydaje się jasna, bo restauratorka właśnie opublikowała wpis świadczącym o jednym – para zaręczyła się.

Magda Gessler zaręczyła się

Magda Gessler opublikowała zdjęcie z Waldemarem Kozerawski, które podpisała: „Daj mi nogę, daj mi nogę, dać nie mogę. A poprosiłeś mnie o rękę. Więc daję Ci rękę” – napisała celebrytka. Na fotografii właściciel kliniki medycy estetycznej trzyma w górze nogę restauratorki. Żeby nie zostawiać miejsca na wątpliwości, Gessler pochwaliła się zdjęciem biżuterii na InstaStories. Na opublikowanym zdjęciu widzimy Magdę, która twarz zasłania dłonią z imponującym pierścionkiem i pomalowanymi na żółto paznokciami. „Czarny diament na szczęście od Waldusia, założył mi na rękę” – zdradziła.

