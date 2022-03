Marcin Hakiel publikuje serię zdjęć z wymownymi opisami

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek 11 marca wydali oświadczenie, w którym poinformowali o separacji. Oboje opublikowali post oznajmiający, że po 17 latach razem w tym 14 latach małżeństwa podjęli decyzję o rozstaniu. Jak czytamy, Katarzyna i Marcin proszą o uszanowanie ich prywatności ze względu na dzieci. „Podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować” – napisali. Po kilku cichych dniach tancerz i aktorka wrócili do aktywności w mediach społecznościowych. Katarzyna Cichopek chętnie relacjonuje prace na planie serialu „M jak miłość”. Głos zabrał także Marcin Hakiel, który ku zaskoczeniu wszystkich zorganizował na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi Q&A. W relacji na InstaStories odpowiadał szczerze i unikał trudnych tematów. Poza pytaniami o wiek czy nową fryzurę padło również pytanie o zdradę, na co tancerz krótko zaprzeczył.

Marcin Hakiel publikuje zdjęcia z wymownymi opisami

Marcin Hakiel od rozstania z Katarzyną Cichopek stał się wyjątkowo aktywny na Instagramie. Mimo że aktorka publikuje tylko posty sponsorowane, tym samym reklamując produkty, to tancerz relacjonuje swoje życie prywatne. Fani bardzo chętnie komentują wszystkie jego zdjęcia, a nawet najmniejszy szczegół im nie umknie. Hakiel dalej nosi obrączkę, ale na łańcuszku, co słusznie zauważyli jego followersi. Zapytany przez internautów czy to obrączka – potwierdził. Obecnie przebywa w górach skąd wrzucił już kilka zdjęć z wymownymi podpisami. „Przyjaciele to siła” czy „Być jak… albo po prostu być sobą”. Marcin udostępnił też biało-czarne zdjęcie, na którym głównie rzucał się w oczy jego smutny wzrok. Internauci zasypali go komentarzami sugerującymi chorobę, ale zdjęcie szybko zniknęło z sieci.

