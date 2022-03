Brat Joanny Opozdy grozi Antoniemu Królikowskiemu. Komentarz szybko zniknął z sieci

Joanna Opozda i Antoni Królikowski powitali na świecie swojego pierwszego syna 22 lutego. Jednak, jak później okazało – jeszcze przed narodzinami dziecka para zdążyła się rozstać. Powodem miała być niewierność aktora. Według medialnych doniesień miał wdać się w romans z tajemniczą prawniczką Izabelą. I chociaż żadne z celebrytów nie komentuje sprawy, to zdawkowe odpowiedzi wskazują na zakończenie związku Królikowskich. Kiedy jedna z redakcji zapytała aktorkę o jej związek, ta unikając odpowiedzi tak naprawdę potwierdziła kryzys. Nie zaprzeczyła doniesieniom, a poprosiła o uszanowanie prywatności: „Jestem w połogu, dwa dni po urodzeniu dziecka, proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie”.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski nadal nie potwierdzają plotek

Mniej tajemniczy był Antoni Królikowski, który między wierszami komentuje sprawę rozpadu swojego małżeństwa. Podczas konferencji zapowiadającej program TVN-u Przez Atlantyk zapytany o sytuację rodzinną zdradził kilka szczegółów. Jak czytamy w magazynie „Party” aktor jest przekonany, że przyszłość przyniesienie pozytywne wydarzenia i wszystko się jakoś ułoży. – Nie sposób komentować tego wszystkiego z szacunku dla niektórych osób i nie robię tego. Cieszę się, ze Vincent jest zdrowy, widzę go codziennie i wiem, że jak by nie było, będzie dobrze – powiedział. W kolejnych dniach para publikowała zdjęcia z synkiem jednak wszystkie były samotne. Na zdjęciach Antoniego nie widać też, by aktor miał obrączkę. Joanna Opozda milczy i nie komentuje sytuacji jednak zdjęcia i cytaty, które udostępnia potwierdzają medialne doniesienia. Z okazji Dnia Kobiet aktorka składając życzenia postanowiła wyrazić wdzięczność za wsparcie, które dostaje od innych kobiet. „Wszystkim wspaniałym kobietom życzę dużo siły, odwagi i miłości. Dziękuję, że jesteście tu ze mną. Dziękuję za ogrom wsparcia, jaki od Was otrzymuję. Jesteście niesamowite. Doceniam” – napisała na swoim InstaStories.

Brat Joanny Opozdy zabiera głos

Teraz do sprawy odniósł się brat Joanny Opozdy, który pod zdjęciem Antoniego Królikowskiego napisał: „Karma wróci frajerze”. Trudno o bardziej dosadny komentarz. Zdanie szybko zniknęło spod zdjęcia aktora, ale internautce udało się zrobić screena. Przesłała go do jednej plotkarskich redakcji.

