Kuba Wojewódzki żartował o Putinie. Widowni nie było do śmiechu

Wtorkowy odcinek programu „Kuba Wojewódzki” był nagrywany 24 lutego, czyli w dniu wybuchu wojny na Ukrainie. Rosyjskie wojska najechały naszych wschodnich sąsiadów, krwawe walki o niepodległość kraju ciągle trwają. Do sytuacji w Ukrainie odniósł się sam prowadzący.

Kuba Wojewódzki każdy program rozpoczyna od żartów dotyczących bieżących wydarzeń. Ostatni odcinek dziennikarz zaczął od skomentowania sytuacji politycznej i ekonomicznej w kraju. Nawiązał do Polskiego Ładu, programu, który wprowadziła partia Jarosława Kaczyńskiego. Showman pochwalił się, że mimo zmian – on zarabia jeszcze więcej. „No niby Polski Ład rządzi, a parę osób przeżyło. A w ogóle, jak wam się żyje w Polskim Ładzie? Jest petarda? Prawda? Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz. Premier obiecał, że zwykłym ludziom będzie się żyło lepiej. Nie wiem, jak wy, ale ja zarabiam więcej” – powiedział na wizji.

Wojewódzki żartuje z Putina

Następnie Kuba Wojewódzki wspomniał o kolejnej fali pandemii. Tym samym nawiązał do otwarcia sezonu, który nie wiadomo, ile potrwa przez ewentualną kolejną falę pandemii. Następnie mówił o prezydencie Rosji. „W Bydgoszczy w ogóle jest basen, który się nazwa »Piąta fala«. Ciekawe, czy wszyscy wracają? Wyobrażacie sobie basen »Piąta fala«? To trochę tak, jakby dom spokojnej starości nazwać im. Władimira Putina. W ogóle się nie klei” – zażartował. Widownia nie była zachwycona żartem i nie było jej do śmiechu.

Wojewódzki w zapowiedzi programu, którą opublikował na Instagramie napisał: „W tym brutalnym czasie zaprasza na godzinę z innego świata”.

