Znamy uczestników nowej edycji „Love Island”. Już dziś nowy odcinek!

10 singli zamieszka w hiszpańskiej wilii gdzie będą chodzić na randki oraz brać udział w grach i zabawach. Wszystko po to, by znaleźć miłość a przy okazji... wygrać 100 tys. zł. Przeszkodą w budowaniu trwałych relacji będą nowi uczestnicy, którzy będą dołączać do ekipy, a także zmiana par, do której dochodzi raz na kilka dni. Ci, których uczucie nie zostanie odwzajemnione, opuszczą show.

W tej edycji widzowie będą mogli śledzić zmagania uczestników siedem razy w tygodniu. Poza standardowymi odcinkami, które będą pojawiać się codziennie o 22:10, producenci przygotowali niespodziankę. Na soboty zaplanowano specjalne wydanie programu, pt. „Sobota na Love Island”, w bezpłatnym serwisie Polsat Go.

Poznaj uczestników

Iwona Kuczera



Wiek: 26 lat

Miejsce zamieszkania: Chorzów

Zawód: szuka swojego miejsca po powrocie z Anglii

✓ Pozytywnie nastawiona do życia dziewczyna z dużym gronem znajomych i przyjaciół. Ludzie lubią z nią przebywać, bo jest lojalna i oddana w relacji, a jej uśmiech zaraża dobrym nastrojem całe otoczenie

✓ Bardzo lubi dzieci, dlatego z ochotą opiekuje się potomstwem rodzeństwa

✓ Myśli o założeniu rodziny, ale koniecznie z osobą, której będzie pewna i wtedy, kiedy oboje będą wiedzieć, na czym polega małżeństwo i rodzina

✓ Jest dumna z tego, że potrafi osiągać założone cele

✓ Wymarzony facet to raczej brunet, ale dotychczas wiązała się z blondynami, koniecznie mądrzejszy od niej, znający swoją wartość i ambitny

✓ W związku szuka wspólnoty uczuć, ale też podobnego poczucia humoru, oparcia i lojalności



Łukasz Urbaniak



Wiek: 27 lat

Miejsce zamieszkania: Niemcy

Zawód: mechanik w firmie logistycznej, student inżynierii

✓ Wesoły, sympatyczny chłopak z luźnym podejściem do życia

✓ Potrafi sporo mówić i czasami zdarza mu się powiedzieć coś, czego nie chciał, ale nadrabia zdecydowanie poczuciem humoru

✓ Jak sam mówi, ma fajne oczy i uśmiech, ale z dziewczynami nie zawsze wszystko wychodzi

✓ Grał w piłkę, a teraz sporo ćwiczy na siłowni, spotyka się z kolegami i grywa w pokera

✓ Nigdy dotąd nie był z polską dziewczyną. Chciałby, żeby jego wybranka mogła się dogadywać po polsku z rodzicami

✓ W wyglądzie zwraca uwagę na nos i podbródek. Nie przeszkadza mu botoks i uważa, że nic nie ma znaczenia jeżeli jest vibe

✓ Ma wielkie serce i chciałby znaleźć kobietę, z którą stworzy trwały związek



Julia Muller



Wiek: 22 lata

Miejsce zamieszkania: Gdańsk

Zawód: studentka wychowania fizycznego

✓ Wysportowana blondynka, dla której aktywność fizyczna jest podstawą dobrego dnia, wytrwale trenuje piłkę ręczną

✓ Zawsze wszystko robi na 100%, a gdy spotka miłość - angażuje się na całego

✓ Po czteroletnim głębokim związku, przez rok korzystała z uroków życia singielki, ale doszła do wniosku, że przyszedł czas na kolejny krok

✓ Z wysokości swoich 173 cm chce spoglądać w górę, w oczy swojego przystojnego bruneta, w których dojrzy uśmiech i energię

✓ Wymagająca wobec siebie wiele wymaga też od drugiej połówki

✓ Lubi mówić prosto z mostu i szczerze przyznaje, że jest zazdrośnicą, która chce zatrzymać chłopaka tylko dla siebie

✓ Nie kryje emocji: co w sercu to na języku, ale dojrzały, niezależny facet, którego szuka, musi sobie z tym poradzić

✓ W sobie najbardziej ceni naturalność - i w wyglądzie i w zachowaniu. Wyleczona z kompleksów, wiedząca czego chce od życia i związku, jest gotowa zawojować „Wyspę miłości”



Michał Gałka



Wiek: 24 lata

Miejsce zamieszkania: Starachowice

Zawód: trener personalny

✓ Charyzmatyczny chłopak z fryzurą à la Johny Bravo, który przeszywającym spojrzeniem i pewnością siebie peszy facetów i zawstydza dziewczyny na pierwszym spotkaniu

✓ Brązowy medalista mistrzostw Polski w kulturystyce i fitness każdy kolejny dzień traktuje jak szanse na nowe wyzwania i stara się żyć pełnią życia

✓ Ciepły, pomocny, nadający ton w towarzystwie i rozmowie, potrafi być łowcą, chociaż przyznaje, że często to dziewczyny go zagadują

✓ Doświadczony w związkach, które jednak nie złamały mu serca - krótki dołek i rusza naprzód…

✓ U kobiet ceni szczerość, dogadywanie się i brak zaborczości. Jego ideał to blondynka do 170 cm, pełna energii i pozytywnego podejścia do życia. Jeżeli chodzi o inne wymiary: koniecznie talia dająca się objąć jego dłońmi, zero nadwagi, cellulitu czy grubych nóg

✓ Cieszy się wolnością singla i docenia, że może robić to, co chce, ale trochę tęskni za bliskością drugiej osoby, więc jest gotów na ekscytujące spotkania na „Wyspie miłości”



Kamila Rumin



Wiek: 24 lata

Miejsce zamieszkania: Częstochowa

Zawód: barberka

✓ Romantyczna dusza, ceniąca kontakt z naturą, odpoczywająca w lesie lub przy dobrej psychologicznej książce, a przy tym spontaniczna dziewczyna zdolna do zrobienia czegoś pod wpływem chwili

✓ Świetna rozmówczyni, co potwierdza liczne grono męskich klientów w jej salonie barberskim

✓ Dobra przyjaciółka, która wysłucha i potrafi wesprzeć czy doradzić

✓ Wprost mówi, że na Wyspę jedzie po miłość i spotkanie ciekawych ludzi

✓ Jej męski typ to facet ciekawy, wytrwały silny i odważny, taki który udźwignie jej temperament. Nie przeszkadza jej zła fryzura, bo zawsze może ją profesjonalnie poprawić



Konrad Sjoberg



Wiek: 26 lat

Miejsce zamieszkania: Kraków

Zawód: sprzedawca samochodów

✓ Wysoki, postawny, niebieskooki blondyn, który swoim spojrzeniem, bezpośredniością i poczuciem humoru potrafi zaintrygować każdą kobietę

✓ Były sportowiec, dbający o swoje ciało i wygląd, pomaga również dobrze wyglądać innym facetom, w weekendy bawiąc się w barbera

✓ Pedantyczny perfekcjonista, szczególnie jeżeli chodzi o porządek, ale potrafiący z odpowiednią osobą zdobyć się na coś romantycznego i szalonego

✓ Najlepiej poczuje się w obecności niskiej, krąglejszej blondynki z poczuciem humoru i dystansem do siebie. Typowi księżniczki uprzejmie dziękuje

✓ Jest otwarty na nowe znajomości, ale nie ma presji, że natychmiast musi znaleźć miłość życia

✓ Na „Wyspie miłości” chce się dobrze bawić, poznać ciekawych ludzi, z którymi będzie mógł utrzymywać kontakt po programie, ale jego spontaniczne podejście do uczuć nie wyklucza miłości od pierwszego wejrzenia



Patrycja Izydorczyk



Wiek: 22 lata

Miejsce zamieszkania: Poznań

Zawód: fotomodelka

✓ Charyzmatyczna i szczera dziewczyna (w żadnym razie nie Pati!), dla której nie ma tematów tabu

✓ Mocny charakter i bezpośredniość nie zawsze ułatwiają pierwszy kontakt z nią, szczególnie jeżeli trafi na zamkniętą osobę, bez dystansu do siebie, która wszystko traktuje jak atak

✓ Raczej słucha, niż mówi, uśmiecha się tylko szczerze, nie lubi powierzchownych zachowań

✓ W bliższym poznaniu okazuje się oddana i lojalna, chętnie spędza czas z przyjaciółmi, nie przepada za hucznymi imprezami

✓ Doskonale radzi sobie w życiu, więc nie potrzebuje faceta, który będzie ją ogarniał

✓ Jej typ to dojrzały (niekoniecznie wiekowo) chłopak, który nie da sobie wejść na głowę, jednak koniecznie wierny, przyjacielski i lojalny

✓ Nie wyklucza małżeństwa i dzieci, ale do zakochania potrzebuje czasu



Robert Pietrek



Wiek: 31 lat

Miejsce zamieszkania: Ruda Śląska

Zawód: trener piłkarski juniorów

✓ Spokojny, ułożony i zrównoważony facet, który zdobywa kobiety niewymuszonym spojrzeniem i ciekawą rozmową

✓ Cierpliwy i opanowany, nie daje się wyprowadzić z równowagi, ale jako zodiakalny baran jest na tyle uparty, żeby realizować swoje plany

✓ Sport jest istotną częścią jego życia, podobnie jak spotkania z przyjaciółmi

✓ Dobry i uważny słuchacz, co mocno podnosi jego notowania u kobiet

✓ Na „Wyspie miłości” chciałby spotkać kobietę, w której znalazłby oparcie

✓ Organizując randkę, potrafi wykazać się kreatywnością. Wie, że w stałym związku trzeba się starać, aby uczucie nie wygasło



Ania Woźniak



Wiek: 28 lat

Miejsce zamieszkania: Kielce

Zawód: dietetyczka/trenerka personalna

✓ Zdeterminowana, zdecydowana i uparta miłośniczka fitnessu. Zawsze stara się realizować, to co sobie założyła, także jeżeli chodzi o zdobycie faceta

✓ Ostrzega: może wyglądać groźnie w pierwszym kontakcie, nie od razu się uśmiecha, chociaż dla swojego wybranego chowa swoje drugie oblicze - ciepłe i domowe

✓ Akceptuje siebie i wie, że wszystko, co w życiu osiągnęła, zawdzięcza sobie

✓ Raczej spokojna i ułożona, ale w towarzystwie wnosi mnóstwo pozytywnej energii

✓ Nie ma ustalonego wzorca faceta, choć pewnie najlepiej, gdyby to był wysoki brunet, wysportowany (zakaz piwnych brzuszków!) i dbający o swój wygląd. Zwraca uwagę na kulturę osobistą i dobre maniery

✓ Lubi zanurzyć się w romantyczne klimaty z odpowiednią osobą, z którą będzie mogła dzielić życie



Włodek Troszyn



Wiek: 24 lata

Miejsce zamieszkania: Nowy Dwór Mazowiecki

Zawód: operator maszyn

✓ Spontaniczny, wesoły i pewny siebie imprezowicz

✓ Szybko myśli, a jak wie, że ma rację, potrafi być uparty i postawić na swoim, chyba że chodzi o związek - wtedy wyznaje zasadę: ty masz rację, ja mam spokój

✓ Lubi kontakt z ludźmi, nie czuje żadnego skrępowania w rozmowie czy zabawie

✓ Sporo ćwiczy na siłowni, ale lubi też spacery ze swoim francuskim buldogiem

✓ Zawsze zwraca uwagę na niebieskookie drobne brunetki, pewne swojej atrakcyjności, do tego zabawne, uczuciowe i nadające z nim na tych samych falach. Liczy, że na Wyspie właśnie taką znajdzie

Show kolejny raz poprowadzi Karolina Gilon. „Podczas castingów zawsze szukamy megakolorowych, ciekawych ludzi. Liczy się charakter a czasem charakterek, temperament i różnorodność. To zapewnia „dobry vibe”, czyli tę niepowtarzalną energię, którą czują też potem nasi widzowie. Na Love Island nie ma przecież miejsca na nudę. Gwarantuję, że i tym razem życie na naszej wyspie będzie obfitowało w masę niespodzianek! Sama nie mogę się ich już doczekać!” – zdradza prowadząca.

Love Island – interaktywny reality show

Program dzięki specjalnej aplikacji oferuje widzom dostęp do ekskluzywnych materiałów i treści na temat uczestników programu. Premiera pierwszego odcinka już dzisiaj o godz. 22.10 na antenie Telewizji Polsat.

