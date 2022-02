Rodowicz skomentowała plotki o rzekomym dziecku z Olbrychskim

Chociaż nie jest jasne, jaka jest geneza tych plotek, od lat krążyły informacje o tym, jakoby Maryla Rodowicz miała dziecko z Danielem Olbrychskim. Maluch miał być chory dlatego piosenkarka rzekomo oddała go do domu dziecka. Przypomnijmy, artystka i aktor byli ze sobą w związku przez trzy lata. Wtedy był on mężem Moniki Dzienisiewicz. Związek Rodowicz i Olbrychskiego uchodził za jeden z najsłynniejszych romansów w Polsce w latach 70.

Rodowicz: Rzekomo miałam niepełnosprawne dziecko z Olbrychskim

Teraz Rodowicz w rozmowie z „Machiną” pytana była o to, czego najbardziej się boi. W tym kontekście przytoczyła historię z rzekomym dzieckiem.

– Boję się pająków, ale myszy już na przykład nie. I okrutnych plotek. Takich jak ta, która ostatnio do mnie dotarła. Rzekomo w latach 70. miałam niepełnosprawne dziecko z Olbrychskim i oddałam je do domu dziecka. Dowiedziałam się również na jednej ze stron, że są świadkowie. Czy pani da wiarę? Jedna osoba napisała, że siostra jej matki pracuje w tym domu dziecka i widziała, że ja tam przyjeżdżałam, ale bardzo rzadko. A to dziecko ma wodogłowie i ta „siostra jej matki” widziała, jak ono ciągle w oknie stoi. No ludzie – mówiła.

„Nie noś pieniędzy w siatce”

Przyznała, że spotykała się też z innymi absurdalnymi plotkami. – Kiedyś dzwoni do mnie mama i prosi, żebym nie nosiła pieniędzy w siatce na warzywa! Dowiedziała się, że ktoś mnie widział na ulicy z ażurową siatką, z której wypadały pieniądze. Byli naoczni świadkowie – wyznała.

Czytaj też:

Snoop Dogg oskarżony o napaść. Aktorka zarzuca mu zmuszanie do seksu oralnego