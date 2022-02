Snoop Dogg oskarżony o napaść. Aktorka zarzuca mu zmuszanie do seksu oralnego

Sprawę opisał jako pierwszy „Pitchfork”. Anonimowa kobieta – aktorka, modelka i tancerka – twierdzi, że do zdarzenia doszło po koncercie Snoop Dogga 29 maja 2013 roku. Współpracownik rapera, Bishop Don „Magic” Juan, zaproponował Jane Doe, że podwiezie ją do domu. Kobieta zasnęła w samochodzie i rzekomo została zabrana do posiadłości mężczyzny. Z akt sądowych wynika, że następnego ranka Juan „wyjął penisa ze spodni i wepchnął jej do ust”.

Nie dostała pracy, bo nie chciała uprawiać seksu z raperem?

Kolejnego dnia Juan zabrał kobietę do studia Snoop Dogga, gdzie miała ona odbyć rozmowę o pracę w programie telewizyjnym rapera. Zgodnie z pozwem, raper „osaczył ją, gdy korzystała z toalety”, zmusił do seksu oralnego, a następnie „masturbował się” przy niej, gdy widział, że akt seksualny nie sprawiał jej przyjemności. Jak czytamy, kobieta nie dostała ostatecznie pracy w telewizji i – jak twierdzi – wynikało to z faktu, iż „odmówiła dobrowolnego i entuzjastycznego uprawiania seksu” z raperem.

Kobieta pozywa Snoop Dogga za naruszenie ustawy o ochronie ofiar handlu ludźmi (Trafficking Victims Protection Act), a także za pobicie i napaść na tle seksualnym. Juan jest także wymieniony w pozwie.

Snoop Dogg odpowiada na oskarżenia

Raper odniósł się do oskarżeń na Instagramie, jednak szybko usunął post. „Nadszedł sezon poszukiwaczy złota... bądźcie ostrożni, nefews (tak określani są jego fani – red.) trzymajcie się na baczności” – napisał.

Nowy album Snoop Dogga, BODR (Bacc on Death Row) wydany zostanie 11 lutego tego roku. Oznacza to jego powrót do legendarnej wytwórni hiphopowej Death Row Records, na której czele teraz stoi po przejęciu jej na początku tego tygodnia. Rapera mamy zobaczyć również podczas występu na Super Bowl 13 lutego wraz z Dr Dre, Eminemem, Mary J Blige i Kendrickiem Lamarem.

