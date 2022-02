Aleksandra Żebrowska jest w czwartej ciąży! „To nie COVID, to Michał”

Michał i Aleksandra Żebrowscy pobrali się w 2009 roku. Para ma trzech synów – Franciszka, Henryka oraz Feliksa, który na świat przyszedł na początku sierpnia 2020 roku. Teraz doczekają się kolejnej pociechy, o czym na Instagramie poinformowała sama influencerka.

Żebrowska publikuje zdjęcie testu ciążowego

„Dwie kreski mimo szczepienia” – zażartowała i dodała w hasztagach „nie to COVID, to Michał”. Do wpisu Żebrowska dołączyła także zdjęcie testu ciążowego.

Post, zamieszczony godzinę temu zebrał już ponad 20 tysięcy „serduszek”, czyli instagramowych „polubień”. W komentarzach roi się od gratulacji dla pary.

Aleksandra Żebrowska

Ola Żebrowska jest jedną z najbardziej lubianych polskich influencerek. Mama i założycielka firmy Francis and Henry, na Instagramie ma ponad 233 tysiące wiernych fanów, którzy na co dzień śledzą jej życie. Żebrowska często pokazuje prawdziwe macierzyństwo – jej galeria pełna jest zdjęć, gdy zmaga się z codziennymi wyzwaniami, tak jak miliony innych mam.

