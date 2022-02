Michele Morrone debiutuje w Indiach. Piosenka „Mud Mud Ke” będzie hitem?

Jacqueline Fernandez jest aktorką ze Sri Lanki, która zasłynęła w Bollywood dzięki roli w „Kick” z 2014 roku, w którym zagrała z Salmanem Khanem. Wkrótce pojawić się mają jej dwa kolejne filmy, w których zobaczymy ją u boku takich gwiazd jak Ranveer Singh i Akshay Kumar.

Teledysk do „Mud Mud Ke” został zrealizowany przez Desi Music Factory. Muzykę do utworu napisał Tony Kakkar, który śpiewa w nim także z Nehą Kakkar. Teledysk wyreżyserował Mihir Gulati, do którego choreografię przygotowała Shakti Mohan. Piosenka jest pierwszą międzynarodową współpracą wytwórni.

– Jestem podekscytowany wejściem w przestrzeń muzyczną w Indiach. Powitano mnie z miłością, a to niezwykle miłe. Uwielbiam wyzwania, a „Mud Mud Ke” stanowiło wyzwanie, które mnie ekscytowało. Mam zaszczyt współpracować z Desi Music Factory. Dziękuję mieszkańcom tego kraju za mój indyjski debiut – skomentował Morrrone.

Fernandez przekazała z kolei, że jest to „ekscytujący czas dla indyjskiej muzyki” i jest zachwycona, że mogła współpracować z Morronem. – Przypomina mi to, jak miłe było moje powitanie w Indiach. Dziękujemy za miłość i mamy nadzieję, że dostarczymy wam niezapomnianą piosenkę – dodała.

Zapowiedź teledysku do utworu „Mud Mud Ke” pojawi się już 8 lutego. Sam utwór i wideo wydane zostaną 12 lutego.

