Nowości na Netflix w weekend. Co warto obejrzeć? Podpowiadamy

Z najnowszych produkcji na platformie obejrzeć możemy nowy serial „Raising Dion” czy kolejny sezon „Słodkich magnolii”. W czołówce oglądalności na platformie wciąż królują pozycje takie jak „All of Us Are Dead” czy „Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”. Popularne są także „Jestem Georgina” czy „Z zimnej strefy”. Zerknijcie na naszą listę - każdy powinien znaleźć na niej coś odpowiedniego dla siebie.

„Raising Dion”, sezon 1.

Samotna mama ukrywa supermoce swojego syna, aby chronić go przed światem, a przy tym stara się ustalić, skąd właściwie się wzięły i jak zginął jej mąż.



„Mroczne pożądanie”, sezon 2.

Alma próbuje na nowo ułożyć sobie życie, ale ponowne spotkanie z Darío rozbudza ich fatalny romans i wydobywa na powierzchnię jego mroczną stronę.



„Oszust z Tindera”

Udając playboya i bogatego handlarza diamentów, uwodził kobiety online i oszukiwał je na miliony dolarów. Teraz jego ofiary postanawiają się zemścić.





„Słodkie magnolie”, sezon 2.

W życiu słodycz miesza się z goryczą, ale Magnolie zawsze mogą liczyć na siebie nawzajem – nieważne czy chodzi o stare rany, nowe związki czy lokalną politykę.



„All of Us Are Dead”



Gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory.



„Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie”



Załamana Anna, która obserwuje świat z okna salonu, obiera sobie za cel nowego, przystojnego sąsiada i niewiele później staje się świadkiem makabrycznego morderstwa.



„Z zimnej strefy”



Życie pewnej kobiety staje na głowie, gdy musi wybierać między utratą bezpieczeństwa rodziny a powrotem do dawnego życia genetycznie zmodyfikowanej rosyjskiej agentki.



„Jestem Georgina”



Emocjonalny i wnikliwy portret życia codziennego Georginy Rodríguez — mamy, influencerki, kobiety biznesu i partnerki Cristiano Ronaldo.



„Toy Boy”



Tancerz erotyczny zostaje oskarżony o zabicie męża swojej kochanki. Mężczyzna z pomocą młodej prawniczki próbuje ustalić, kto chce go wrobić w morderstwo.



„Feria: Najciemniejsze światło”

Dwie siostry muszą się zmierzyć z nową rzeczywistością – i siłami nadprzyrodzonymi – gdy na jaw wychodzi udział ich rodziców w obrzędzie, którego końcem była śmierć.Czytaj też:

