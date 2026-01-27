Natsu w „Tańcu z gwiazdami”. W sieci burza

Ogłoszenie kolejnej uczestniczki 18. edycji „Tańca z gwiazdami” wywołało prawdziwą burzę, a komentarze fanów nie pozostawiają wątpliwości: to może być jedno z najgorętszych nazwisk nadchodzącej edycji.

Natsu wchodzi na parkiet „Tańca z gwiazdami”. „Będzie się działo”.

Stacja oficjalnie potwierdziła, że w nowym sezonie „Tańca z gwiazdami” zobaczymy Natalię „Natsu” Karczmarczyk. Influencerka, twórczyni internetowa i jedna z najpopularniejszych postaci młodego pokolenia w sieci ma spróbować swoich sił w zupełnie nowej roli. W zapowiedzi programu podkreślono jej energię, charakter oraz milionowe zasięgi, prowokacyjnie pytając, czy parkiet pokocha ją tak samo, jak internet. Twórcy show dorzucili też zapowiedź, że „będzie się działo”.

Kim jest Natalia „Natsu” Karczmarczyk?

Karczmarczyk od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego internetu. Zaczynała od projektów telewizyjnych, później zdobyła ogromną popularność dzięki Team X, by następnie skupić się na własnych kanałach w mediach społecznościowych. Dziś jej profile na YouTube, Instagramie i TikToku śledzą miliony odbiorców, a każda informacja z jej udziałem błyskawicznie staje się viralem.

Z drugiej strony nie da się ukryć, że Natsu od lat wywołuje skrajne reakcje. W 2021 r. jej nazwisko pojawiło się w mediach po ujawnieniu archiwalnych, prywatnych nagrań intymnych sprzed lat. Później influencerka była łączona z głośną aferą Pandora Gate, choć nie była jej bezpośrednią uczestniczką. Teraz Karczmarczyk wraca na nagłówki w zupełnie nowej roli, jako uczestniczka jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce.

Show-biznes i fani kibicują Natsu. „Będzie grubo”

Ogłoszenie Polsatu natychmiast uruchomiło falę reakcji nie tylko wśród fanów, ale także w środowisku gwiazd. Julia Wieniawa napisała: „Yasss gurllll! będą esemeczki wysyłane!”. Karolina Sankiewicz dodała: „Congratulations babe”, a Albert Kosiński skwitował krótko: „Jazda”.

Pod oficjalnym postem programu pojawiły się setki komentarzy internautów, którzy nie kryli swojego entuzjazmu, pisząc m.in.: „GO GIRL!!!”, „Ale super, już nie oglądałam, a teraz z przyjemnością włączę TV”, „O jaaaa, ale super, będę kibicować”, „Jazda Natsu”, „Aaa to będzie grubo”. Wiele wskazuje na to, że Polsat wie, co robi. Udział influencerki, nieważne, czy kontrowersyjnej, może przyciągnąć przed telewizory nową, młodszą publiczność.

