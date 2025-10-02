Nie żyje Jacek Wójcik z „Królowych życia”. Ulubieniec widzów miał 55 lat

Jacek Wójcik był kompanem Dagmary Kaźmierskiej w programie i bardzo lubianym przez widzów uczestnikiem show. Jeszcze w trakcie nagrywania formatu założył konto na Instagramie, gdzie jego poczynania śledziło ponad 290 tysięcy ludzi. Sympatię publiczności zyskał dzięki swojej naturalności, szczerości i poczuciu humoru.

Dagmara Kaźmierska o śmierci Jacka Wójcika

Informację o śmierci Jacka Wójcika przekazała 1 października w mediach społecznościowych sama Dagmara Kaźmierska, publikując serię zdjęć z przyjacielem. „Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym Świecie, Kochani. Dziś odszedł Dżejk. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego. Dziękuję” – napisała.

Jacka Wójcika pożegnała także jego druga znajoma, znana z programu czyli Edyta Nowak-Nawara, która przez jakiś czas była w przeszłości romantycznie związana z mężczyzną. „Żegnaj przyjacielu” – napisała.

Widzowie żegnają Jacka Wójcika

Pod postem celebrytek, dotyczącym śmierci Jacka Wójcika, zaroiło się od komentarzy. Widzowie w tysiącach wpisów żegnają 55-latka, wspominając jego telewizyjne wygłupy i wyrażając swój szok. „O matko to chyba jakiś przykry sen ten chłop jak nikt inny czy na szklanym ekranie czy w telefonie nie dał mi tyle uśmiechu”; „Trudno w to uwierzyć, szkoda człowieka”; „Bardzo smutna wiadomość. Super wesoły pozytywny facet. Niech spoczywa w Pokoju”; „Fajny człowiek, umiał wzbudzić uśmiech na twarzy każdego człowieka na tym ziemskim padole. Niech spoczywa w pokoju”; „Niemożliwe a ostatnio oglądałam go w »Orzeł czy reszka«”; „Cudowny człowiek o wspaniałym poczuciu humoru. Wyrazy współczucia. Będzie go bardzo brakowało” – czytamy.