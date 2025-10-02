Filip Chajzer wraca do TVN! Widzowie wypomnieli mu jego słowa

Dziennikarz i właściciel sieci kebabów zaskoczył wszystkich wpisem w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcia ze studia. W internecie zawrzało – widzowie natychmiast wypomnieli mu gorzkie słowa sprzed lat.

Chajzer z powrotem w „Dzień dobry TVN”

Przez lata Filip Chajzer był jedną z twarzy „Dzień dobry TVN”, gdzie zaczynał jako reporter, a później prowadził program razem z Małgorzatą Ohme. Z formatu odszedł w 2023 roku, a jego rozstanie ze stacją odbyło się w chłodnej atmosferze. Mimo to 1 października ogłosił, że wraca do redakcji. Pokazał zdjęcie sprzed krakowskiej siedziby TVN i zdradził, że przygotowuje materiał, który trafi na antenę 9 października.

„Dziś przekonałem się, że są rzeczy, których się nie zapomina. Usiadłem przed zestawem montażowym w krakowskiej siedzibie TVN i wszystkie skróty klawiszowe […] dalej były w głowie i dłoni, lewej i prawej” – napisał z dumą Chajzer. Dodał też, że poczuł upływ czasu. „Kiedyś zawsze w redakcjach byłem najmłodszy. A teraz pracowałem z redaktorką, która ma tyle lat, ile ja działałem w telewizji – 20” – stwierdził.

Chłodne rozstanie z TVN

Choć stacja oficjalnie informowała już w sierpniu, że Chajzer weźmie udział w obchodach 20-lecia programu, jego powrót budzi mieszane emocje. Zwłaszcza że w przeszłości Filip nie szczędził TVN-owi krytyki. Jesienią 2023 roku sugerował, że sam zakończył współpracę, a w podcaście „Wojewódzki/Kędzierski” mówił wprost: „Trochę sobie o tym myślałem, jak dotarła do mnie informacja, kto został nowym prowadzącym. Z jednej strony myślę sobie, no to już nie jest to ‘Dzień dobry TVN’. Prestiż tego programu, ta wielka estyma, którą tworzył Edward Miszczak, to jak ten program kreował rzeczywistość, kiedy była tam Kinga Rusin”.

Fani przypomnieli mu jego gorzkie słowa o pracodawcy

Reakcje były skrajne. Jedni przyjęli powrót entuzjastycznie: „Może i lubisz te kebaby, może nawet są one dobre. Ale w telewizji, w sondach ulicznych, w kontakcie z ludźmi byłeś najlepszy” – napisał jeden z internautów. Inni nie kryli oburzenia i wypominali mu wcześniejsze ataki na stację. „Filip, niedawno widziałem twój filmik opisujący pracę dla TVN, w którym to lekko mówiąc »narzekałeś«. Jak teraz odniesiesz się do swoich słów?” – pytał jeden z komentujących. Inny dodał: „Najpierw pan gadał na TVN, a teraz pan wraca?”.

instagramCzytaj też:

Tak Filip Chajzer powitał nowego prezydenta. Gromy w komentarzachCzytaj też:

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Skłamał już na weselu. Poniesie konsekwencje?