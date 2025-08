Dużo nowości w „Milionerach”. Co się zmieniło?

„Milionerzy” nie tylko zmienili stację, ale też przeszli sporą metamorfozę. Jedno pozostaje bez zmian – prowadzącym nadal będzie niezastąpiony Hubert Urbański.

„Milionerzy” cztery razy w tygodniu i w prime-time

Nowe odcinki „Milionerów” ruszą na antenie Polsatu 1 września i będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godz. 19.55. Program zajmie miejsce dotychczas emitowanego serialu „Uroczysko”, który rozpoczynał się o 19.40. Nowy sezon liczyć będzie aż 56 odcinków.

To spore przetasowanie w ramówce – wprowadzenie „Milionerów” do wieczornego pasma oznacza, że premiery innych programów zostaną przesunięte z godz. 20.10 na 20.30. Wcześniej „Milionerzy” gościli na antenie TVN, również cztery razy w tygodniu, ale o późniejszej porze – 20.55.

Więcej do wygrania i więcej przyjaciół w „Milionerach”

Widzowie zapewne od razu zwrócą uwagę na zupełnie nową scenografię. Największą nowością jest podłoga LED, na której dynamicznie wyświetla się wirujące logo programu. Zmieniły się także zasady gry. Zrezygnowano z eliminacji uczestników w formule „kto pierwszy, ten lepszy”. Teraz uczestnicy będą wybierani w drodze castingu. Do dyspozycji graczy pozostają trzy koła ratunkowe – „pół na pół”, „telefon do przyjaciela” oraz „pytanie do publiczności”. Nowość dotyczy „telefonu do przyjaciela”. Od jesieni uczestnik będzie miał do wyboru aż trzech wcześniej wskazanych znajomych i sam zdecyduje, do którego zadzwoni.

Wzrosły też progi gwarantowane. Za poprawną odpowiedź na dwa pierwsze pytania gracz otrzyma teraz 2 tys. złotych (wcześniej było to 1 tys. złotych). Drugi próg, przypadający na pytanie numer 7, to teraz 50 tys. złotych – o 10 tys. więcej niż dotychczas.

„Milionerach” to uwielbiany przez widzów polski teleturniej oparty na brytyjskim formacie "Who Wants to Be a Millionaire?", emitowany w latach 1999–2003, 2008–2010 i 2017–2025 na antenie telewizji TVN. Od jesieni 2025 „Milionerzy” emitowani będą na antenie telewizji Polsat. Uczestnicy programu odpowiadają na kilkanaście pytań z zakresu wiedzy ogólnej, w czym pomagają im tzw. koła ratunkowe, a nagrodą główną jest milion złotych. Gospodarzem programu od początku jest Hubert Urbański.

Czytaj też:

Nie uwierzycie, kto wraca do „Dzień Dobry TVN”. Po pięciu latachCzytaj też:

TVN ujawnia jesienne hity. Rozenek, Szelągowska i nowe programy