Nie uwierzycie, kto wraca do „Dzień Dobry TVN”. Po pięciu latach

To może być jedna z największych niespodzianek tegorocznej jesieni. Przynajmniej w telewizji.

Gwiazda „Dzień Dobry TVN” wraca po pięciu latach

Z okazji jubileuszu 20-lecia „Dzień Dobry TVN” stacja przygotowuje dla widzów niespodzianki, jakich dawno nie było. Po pięciu latach na antenę powraca jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu – Kinga Rusin. Informację jako pierwszy podał serwis „Pudelek”, a branżowy portal Wirtualnemedia.pl potwierdził ją nieoficjalnie bezpośrednio w TVN.

Sama Rusin do powrotu odniosła się jak na razie dość enigmatycznie. „Będę miała dla Was małą telewizyjną niespodziankę. Co? Gdzie? Kiedy? [...] Chwila cierpliwości i wszystko stanie się jasne. Szczegóły poznacie w ciągu kilku najbliższych dni” – napisała dziennikarka na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Kinga Rusin prowadzącą „Dzień Dobry TVN”

Rusin prowadziła program nieprzerwanie od jego startu w 2005 roku aż do 2020 roku. W tym czasie współtworzyła duet m.in. z Marcinem Mellerem, Bartoszem Węglarczykiem i Piotrem Kraśką. Po odejściu z programu tłumaczyła, że „chciałaby poprowadzić program ostrzejszy, bardziej kontrowersyjny, ale realizacja jej wizji nie jest łatwa”. Ostatnie lata poświęciła na rozwój własnej marki kosmetycznej i podróże, m.in. do Amazonii, skąd właśnie zapowiedziała swój come back.

Powrót Kingi Rusin to część większego projektu stacji z okazji świętowania jubileuszu 20-lecia „Dzień Dobry TVN”. Jak zapowiadają twórcy formatu, widzowie mogą spodziewać się obecności innych, wyjątkowych gospodarzy oraz osób, które przez lata współtworzyły ten program. Kingę zobaczą już w najbliższą niedzielę w ramach specjalnego połączenia z dżungli, w której aktualnie przebywa. Po wakacjach dziennikarka powróci do studia i ponownie zasiądzie na słynnej kanapie śniadaniówki TVN.

