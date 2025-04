Jarosław Kuźniar ujawnił zarobki w TVN. Podał kwoty

Jarosław Kuźniar w 2007 r. rozpoczął pracę w TVN24, gdzie prowadził poranny program „Wstajesz i wiesz”. Widzowie szybko docenili jego profesjonalizm i poczucie humoru, czego efektem były dwie statuetki Wiktora. W 2011 roku został prowadzącym pierwszej edycji muzycznego show „X Factor”, stając się jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce. Później współprowadził też „Dzień Dobry TVN”, jednak w 2016 roku nagle ogłosił, że rezygnuje z pracy przed kamerami i skupia się na prowadzeniu własnego biura podróży. W kolejnych latach otworzył kolejne biznesy, a także współpracował z „Onetem” i Polskim Radiem. Czy nie żałuje, że tak poprowadził własną karierę?

Jarosław Kuźniar o karierze

Jarosław Kuźniar udzielił właśnie wywiadu „Wirtualnym mediom”, w którym szczerze opowiedział o swojej drodze zawodowej. W trakcie rozmowy dziennikarz przyznał, że nie żałuje odejścia z telewizji, lecz niekiedy mu jej brakuje. – Nie żałuję, ale tęsknię. (...) Czasem się zastanawiam, jak znaleźć to wejście do telewizji. (...) Od jakiegoś czasu jestem na antenie Polskiego Radia i to mi przypomniało, jak fajnie jest być ponownie na żywo. Wróciły wspomnienia z czasów „Wstajesz i wiesz” w TVN24 – wyznał.

– Gdyby dzisiaj pojawiła się szansa, żeby raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, móc coś poprowadzić i sprawdzić się na nowo w tej roli, to myślę, że byłoby fajnie dla widzów. Nie wiem tylko, czy koledzy i koleżanki w TVN tego potrzebują — dodał.

W kontynuacji rozmowy Jarosław Kuźniar zdradził, że marzył o pracy w telewizji, przez wzgląd na wyższe zarobki – mógł tam, zarabiać więcej, niż w radiu, od którego zaczynał. Przy okazji podał konkretne stawki. – W radiu w Warszawie zaczynałem od 4 tys. złotych, potem było 6 tys. zł, a skończyłem chyba na 8 tys. zł i wyżej już nie doszedłem. Później była telewizja i TVN24, więc już bliżej 10 tys. zł – powiedział.

– Wtedy umowy wyglądały tak, że podstawą była niska stawka, ale dochodziło honorarium. Miałeś wyniki, robiłeś KPI – była szansa, żeby zarobić więcej. Teraz to już chyba pozmieniali. Jak dobrze ci szło, to miałeś szansę pracować w „dużym TVN-ie” np. przy „X-Factorze” czy „Dzień Dobry TVN” i tam jest już bliżej kilkudziesięciu tysięcy za miesiąc. Z tego, co pamiętam, to bliżej 30 tys. zł niż 15 tys. złotych. Dziś nie wiem, jak to wygląda, wszystkim życzę jak najlepiej — podsumował.

