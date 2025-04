Widzowie są rozsierdzeni wynikiem „Tańca z gwiazdami”. Piszą o „klątwie”

W siódmym odcinku 16. edycji „Tańca z Gwiazdami” widzom i jurorom zaprezentowało się 6 par. Wśród nich znaleźli się: Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Ada Borek i Albert Kosiński, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Blanka i Mieszko Masłowski, Michał Barczak i Magdalena Tarnowska, a także Tomasz Wolny i Daria Syta. Po dwóch tańcach odpadła para, która do samego końca zachowała poczucie humoru.

Eliminacja w 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”

W niedzielny wieczór 13 kwietnia br. na antenie Polsatu wyemitowano odcinek „Tańca z gwiazdami” utrzymany w klimacie retro. Każda z par zaprezentowała po dwa tańce. Michał Barczak i Magda Tarnowska najpierw zatańczyli charlestona do „Puttin’on the Ritz”, za którego dostali 34 punkty, a następnie walca wiedeńskiego do piosenki „Lubię wracać tam, gdzie byłem” Zbigniewa Wodeckiego, jaki został oceniony na 36 punktów.

Adrianna Borek i Albert Kosiński zatańczyli broadway jazz do utworu „Big spender”, za który otrzymali 35 pkt oraz walca angielskiego do piosenki „Wymyśliłam cię” Ireny Jarockiej (30 punktów). Z kolei Tomasz Wolny i Daria Syta zaprezentowali quickstepado do piosenki „Sing, sing, sing” Benny’ego Goodmana, za jaki dostali 30 pkt, a później rumbę do piosenki „Pod papugami” Czesława Niemena, jaka została oceniona na 33 punkty.

Blanka i Mieszko Masłowski zatańczyli tango do piosenki „Cell block tango” i zebrali komplet punktów, powtarzając ten sukces przy quicktepie do piosenki „Nie dokazuj” Marka Grechuty. Również Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska dostali 40 punktów za cza-czę do piosenki „Sway” Michaela Buble, z kolei za foxtrota do piosenki „Zacznij od Bacha” Zbigniewa Wodeckiego otrzymali 38 punktów. Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke natomiast dwa razy zebrali maksymalną ilość punktów od jurorów za foxtrota do piosenki „Fever” Peggy Lee oraz cza-czę „Czy czuje pani cza-czę” Andrzeja Rosiewicza.

Finalnie z dalszej rywalizacji odpadli Michał i Magda. Fani pary wspierają ich w komentarzach na profilu programu na Instagramie, pisząc, że odpadli niesprawiedliwie. Czytamy: "Ten taniec zasługiwał na 40 punktów. Za gorsze tańce Maserak rzucał 9, a tutaj 7. Ma chyba coś do Michała. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Jak się nie ma do czego przyczepić, to jest wymyślanie na siłę", "Ale, że Ewa Kasprzyk dała mniej punktów niż Iwona Pavlović? Tego jeszcze nie grali", "Było wspaniale, mega dobrze im poszło, a noty to jakiś nieśmieszny żart".

Co ciekawe, fani show są przekonani, że od kilku odcinków o tym, która para odpadnie, decyduje... kolor sukienki. Magda Mołek miała na sobie w dniu eliminacji srebrno-błękitną sukienkę. Magda Narożna i Ola Filipek także. W ostatnim odcinku kreację w takim odcieniu miała na sobie właśnie Magda Tarnowska. Internauci pisali: "Klątwa błękitnej sukni!", "W zeszłym tygodniu odpadły dwie niebieskie i w tym tygodniu kolejna klątwa", "Niebieska sukienka znów odpadła", natomiast finalistka poprzedniej edycji Julia Żugaj dodała: "A mówiłam: nie daj się ubrać w niebieską sukienkę".

