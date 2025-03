Karol Nawrocki spiął się z reporterką TVN24. „Pani się wygłupia?”

Już niebawem, bo 18 maja tego roku, odbędą się wybory prezydenckie. Do tej pory wszyscy myśleli, że główne starcie odbędzie się między Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim, jednak najnowszy sondaż wskazał, że to kandydat Konfederacji rośnie w siłę. W ostatnim wywiadzie kandydata PiS zapytała o to dziennikarka TVN24. Jego reakcja może wprawić w zdumienie.

Karol Nawrocki o poparciu dla Mentzena

Media obiegły wyniki sondażu przeprowadzonego przez Opinia24, z którego wynika, że w pierwszej turze wyborów Karol Nawrocki może liczyć na 20,4 proc. poparcia, natomiast Sławomir Mentzen na 18 proc. Liderem sondaży niezmiennie pozostaje Rafał Trzaskowski, a jego poparcie w tym badaniu wyniosło 36,3 proc.

Temat ten poruszono we wtorkowy poranek 25 marca br. w programie TVN24 „Wstajesz i wiesz”. Prowadząca zauważyła, że pomiędzy Nawrockim i Mentzenem toczy się coraz bardziej zacięta walka o to, kto znajdzie się w drugiej turze wyborów. Maja Wójcikowska przytoczyła również wyniki wspomnianego sondażu, a także pokazała swoją rozmowę z kandydatem PiS-u w Ciepielowie (woj. mazowieckie).

Dziennikarka TVN24 zapytała bowiem Karola Nawrockiego o rosnące poparcie dla Mentzena i niedawne spotkanie lidera Konfederacji z prezydentem Andrzejem Dudą. — Nie wiem, czy pani redaktor się wygłupia? — odparł Nawrocki, kiedy zapytała go o to, czy nie ma za złe prezydentowi spotkania ze Sławomirem Mentzenem. Na to Maja Wójcikowska z TVN24 odpowiedziała: „Zupełnie poważnie. Mentzen pana goni, niecałe 3 proc. różnicy w ostatnim sondażu”.

— Pani nie pyta poważnie, a jeśli chce pani uskuteczniać tego typu rozmowy, to proszę sobie znaleźć innego rozmówcę — polecił kandydat PiS-u, będąc w drodze do samochodu.

Reporterka nie odpuszczała i zapytała Nawrockiego: „Pan się boi o tę mijankę z Mentzenem?”. W odpowiedzi kandydat PiS głośno się roześmiał i wszedł do auta. — Zapinam pas. Zapinam pas, żeby nie było żadnej wielkiej afery. Pas zapięty? Mogę jechać? Miłego dnia, dobranoc — powiedział. Choć dziennikarka TVN24 próbowała go jeszcze dopytać o „mijankę”, to polityk odjechał. — To pan decyduje — stwierdziła na koniec.

