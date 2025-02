Wielka burza wokół „Tańca z gwiazdami”. Widzowie są zirytowani

Już za kilka tygodni na antenie Polsatu zadebiutuje pierwszy odcinek 16. edycji „Tańca z gwiazdami”. Tym razem w programie nie zabraknie nie tylko znanych nazwisk, ale i wielkich powrotów. Otóż wśród tancerzy po raz kolejny znajdą się m.in. Janek i Lenka Klimetowie, a także Agnieszka Kaczorowska. Ta decyzja nie każdemu przypadła do gustu.

Agnieszka Kaczorowska w „Tańcu z gwiazdami”

Jeszcze kilka lat temu Agnieszka Kaczorowska w wywiadach utrzymywała, że nie zamierza wracać do „Tańca z gwiazdami” jako trenerka, bo obecnie widzi się tam wyłącznie w charakterze jurorki. Nie jest tajemnicą, że rok temu aktorka brała nawet udział w castingu na to stanowisko, lecz finalnie posadę otrzymał Rafał Maserak. Tancerka nie ukrywała wówczas swojego rozżalenia i uderzała w kolegę po fachu. Teraz Agnieszka Kaczorowska zmieniła jednak zdanie i pojawi się 16 edycji show jako partnerka Filipa Gurłacza.

Podjęta przez nią decyzja nie spodobała się dużej liczbie internautów. W komentarzach na Instagramie pod zdjęciem, do którego Agnieszka Kaczorowska zapozowała z Jankiem i Lenką Klimentami, a także Mieszkiem Masłowskim, można przeczytać mnóstwo gorzkich słów. Fani programu pisali: „Pani Kaczorowskiej nie da się lubić. Sztuczna, przerysowana, dramat”, „Dlaczego wybraliście Kaczorowską, skoro tyle złego mówiła o programie? Ona jest taka niespójna i co chwila zmienia zdanie”, „Skazaliście Filipa na odpadnięcie w pierwszym odcinku”, „Agnieszka kiedyś mówiła, że nie wróci do programu, chyba że na stołek sędziowski. A teraz leci z podkulonym ogonem”, „Po tych aferach Kaczorowska powinna wylecieć” czy „Nikt nie chce oglądać Kaczorowskiej”.

Wydaje się, że taka niechęć ze strony widzów jest spowodowana nie tylko konfliktem aktorki z Rafałem Maserakiem, ale także zdarzeniami w życiu prywatnym. Od kilku miesięcy mówi się bowiem o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej z mężem – podobno tancerka miała zdradzić partnera z pracownikiem TVN-u na planie programu „Królowe przetrwania”.

instagramCzytaj też:

Ujawniono wszystkie pary „Tańca z gwiazdami”. Mamy listę uczestnikówCzytaj też:

Maciej Pela szczerze o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Wspomniał o zdradzie