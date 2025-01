Nie będą milczeć. Pracownik TV Republika o strategii na Finał WOŚP

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Zaplanowano go na najbliższą niedzielę 26 stycznia. W 2025 r. środki będą zbierane na onkologię i hematologię dziecięcą. Motywem przewodnim jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Akcji Jerzego Owsiaka sprzeciwia się Telewizja Republika. Pracownik stacji Tomasza Sakiewicza w rozmowie z Plejadą ujawnił, jak kanał zamierza podejść do sprawy.

Pracownik TV Republika o nagonce na WOŚP i Owsiaka. „Za tym idą pieniądze”

– Republika nie do końca zamierza przemilczeć WOŚP, jakby w ogóle tego nie było. Są głosy, że będą komentować poczynania Owsiaka, a także chwalić się, ile otrzymali z akcji „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę”. Będzie też pewnie mowa o tym, jak chaotyczny był finał i wyciągane różne sytuacje. Jednak cała nagonka na WOŚP i Owsiaka daje sporą oglądalność, a za tym idą pieniądze – powiedział.

Na początku stycznia pracownik Telewizji Republika zdradził, jak sytuacja jest odbierana w stacji. – Wszyscy starają się nie komentować głośno poczynań szefostwa. Jest bojkot WOŚP narzucony, to bojkotujemy. A czy jest to zgodne ze wszystkich sumieniem? Nie sądzę – powiedział.

Tomasz Sakiewicz o groźbach wobec Jerzego Owsiaka

Pracownik ujawnił wówczas, jak szef prawicowego kanału podchodzi do gróźb kierowanych w stronę lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Sakiewicz oczywiście twierdzi, że wszystko, co pisze, jest wyssane z palca. Nie ma żadnych gróźb, gdyż widzowie Republiki, by takich rzeczy nie robili. Uważa, że Owsiak robi to wszystko, aby było głośno o WOŚP i aby więcej ludzi wpłacało swoje datki. Republika jednak będzie starać się, aby jak najwięcej osób bojkotowało te wpłaty – mówił.

Z najnowszej analizy obejmującej 218 treści dotyczących Jerzego Owsiaka i WOŚP w stacjach TV Republika i wPolsce24 wynika, że 89 proc. przekazów miało charakter jednoznacznie negatywny, koncentrując się na personalnych atakach i podważaniu transparentności działań fundacji. Pozostałe 11 proc. miało charakter neutralny. W analizie nie odnotowano żadnych publikacji o pozytywnym wydźwięku.

