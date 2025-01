Prowadzący gali „Polityki” zadrwili z Andrzeja Dudy. „To może być ostatni sezon”

We wtorkowy wieczór 14 stycznia odbyła się 32. już edycja Paszportów „Polityki”. Podczas tego organizowanego od 1993 roku wydarzenia nagradzani są twórcy w siedmiu kategoriach: Film, Scena, Sztuki Wizualne, Książka, Muzyka Poważna, Muzyka Popularna oraz Kultura Cyfrowa. Wręczany jest także Paszport Czytelników „Polityki” oraz laur dla Kreatora lub Kreatorki Kultury. Tym razem jednak równie głośno jak o nagrodzonych, jest o słowach prowadzących galę.

Prezenterzy o Andrzeju Dudzie

W tym roku wśród nominowanych do Paszportów „Polityki” znaleźli się m.in. Sandra Drzymalska, Marta Hermanowicz, Daria ze Śląska, Wojciech Grudziński, Jakub Rużyłło, Maciej Skrzeczkowski, Kamila Tarabura czy Kasia Lins. Transmitowaną na TVN24 galę poprowadzili z kolei dziennikarka stacji Marta Kuligowska oraz Bartek Chaciński – wicenaczelny i dziennikarz muzyczny tygodnika „Polityka”.

Choć gala dotyczyła kultury, nie zabrakło na niej wątków politycznych. Wśród gości zauważono m.in. marszałkinię Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską czy ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Hannę Wróblewską. Widzowie także usłyszeli szczególną uwagę na temat Andrzej Dudy.

Otóż prowadzący, po początkowym występie zespołu Łona x Konieczny x Krupa, powitali oficjalnie publiczność. Następnie Marta Kuligowska oraz Bartek Chaciński przywitali ze sceny prezydentów poszczególnych miast, a potem dodali, że „nie zabiegali o obecność” Dudy. – Nie zabiegaliśmy o obecność pana prezydenta, bo wiemy, że jest trudno — rozpoczął wątek dziennikarz.

– Jest trudno, sezon narciarski w pełni. Pan prezydent lubi śmigać na nartach, zresztą sam potwierdził, że dla niego jest to najlepsza regeneracja. Ale to może być ostatni taki sezon — stwierdziła Marta Kuligowska.

– No więc tym bardziej, nie chcieliśmy go przerywać — dokończył Bartek Chaciński. Można przypuszczać, że prezenterzy nawiązali tym samym do nieobecności prezydenta na gali inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Dzień po niej Duda miał być widziany na nartach w Kluszkowcach w Małopolsce.

