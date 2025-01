Zachcianki gwiazd sylwestra TV Republika. Jedną z nich trzeba było sprowadzać z Włoch

Co roku Polacy bawili się przy emisjach imprez sylwestrowych Polsatu i Telewizji Polskiej, jednak tym razem do wyścigu o najlepszą oglądalność stanęła też TV Republika. Stacja Tomasza Sakiewicza postawiła nie tylko na polskie gwiazdy, ale również zagraniczne. Niektóre z nich miały zaskakujące żądania dotyczące tego, co ma znajdować się w ich garderobie.

Życzenia gwiazd imprezy Telewizji Republika

Od kilku tygodni zapowiadano, że imprezę TV Republika poprowadzi Anna Popek i Rafał Patyra oraz Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki. Stacja ogłosiła też, że zadowoli wszystkich miłośników disco polo, podpisując na ten wieczór kontrakty z takimi artystami, jak m.in. Piękni i Młodzi (którego liderką jest Magdalena Narożna), Milano, Defis, Weekend, Kombi, Lombard, MIG, Iness, Don Vasyl, Exaited, Elwira Mejk, Playboys, Andrzej Rosiewicz, Top One, Aleksandra Gołda (która jest reporterką programu informacyjnego „Dzisiaj”), Marcin Klimczak oraz Mateusz Mijał.

Co więcej, telewizja postanowiła przyciągnąć widzów zagranicznymi gwiazdami, wśród których znaleźli się Captain Jack, Bad Boys Blue oraz Boney M. Okazało się, że – jak to czasem bywa przy podobnych koncertach – te znane osobistości wcześniej podały organizatorom, jakie mają zachcianki. Zdradził je informator „Plejady”.

– Polskiemu wykonawcy bardzo zależało na tym, żeby miał zapewnioną wodę kokosową w garderobie i hotelu, gdyż tylko taką pije. Co do zagranicznych gwiazd, to jedna z nich zażyczyła sobie specjalne lody z lodziarni La Gelateria Della Musica, która znajduje się w Mediolanie — wyjawił.

Informator ujawnił także, że wiele osób chciało wystąpić na imprezie Telewizji Republika. — Część artystów zabiegała o to, żeby wystąpić na sylwestrze Republiki. Dzwonili, próbowali docierać przez znajomych do reżysera koncertu, a także zabiegali do szefów stacji o to, żeby na koncercie wystąpić, co radowało stację. Jednak już w trakcie ogłaszania sylwestra TV Republika miała gotowy line up — dodał.

A na jakie stawki mogli liczyć artyści? „Osoba odpowiedzialna za organizację koncertów oszacowała w rozmowie z «Pudelkiem», że zespół Boney M. prawdopodobnie wzbogaci się o 200, bądź nawet 250 tys. złotych. Z kolei na konto grupy Piękni i młodzi wpłynie prawdopodobnie około 70 tys. złotych” — czytamy na stronie „Pudelka”.

