Norbi i Izabella Krzan wrócili na plan „Koła fortuny”. „Najlepsze duo”

Za czasów poprzedniej władzy w Norbi i Izabella Krzan byli gwiazdami teleturnieju „Koło fortuny”. W tym roku rozwiązano z nimi umowy, a w lipcu ogłoszono, że zostali zastąpieni przez inne osoby. Kiedy we wrześniu na antenie TVP pojawiły się odcinki z nowymi prowadzącymi, w sieci nie brakowało słów krytyki ze strony widzów. Teraz poprzedni gospodarze znów pojawili się na planie programu.

Norbi i Izabella Krzan znów w „Kole fortuny”

„Koło fortuny” to bez wątpienia jeden z najbardziej popularnych teleturniejów TVP. Po tym, jak powrócił na antenę telewizji publicznej, jego gospodarzem został Rafał Brzozowski. W 2019 roku z kolei zastąpił go Norbi, czyli Norbert Dudziuk, a towarzyszyła mu Izabella Krzan. Po zmianie władzy w stacji stracili swoje posady i zostali zastąpieni przez Błażeja Stencela i Agnieszkę Dziekan.

Po tym, jak we wrześniu wyemitowano pierwsze odcinki z udziałem nowej pary prowadzących, w sieci pojawiło się wiele słów krytyki ze stronny widzów „Koła fortuny”. Nie zgadzał się z nimi Norbi, który w rozmowie z „Plejadą” stwierdził: „Prowadzący bardzo fajni, co tu więcej dodać. Niech im się wiedzie, jest super”. Z kolei Izabella Krzan wyznała, że Agnieszka Dziekan to jej serdeczna koleżanka. – Cieszę się, że się będzie rozwijać. Na takie rzeczy się bardzo cieszę i życzę im jak najlepiej – przekazała „Jastrząb Post”.

Co ciekawe, już w listopadzie Norbert Dudziuk poinformował, że zamierza poznać osobiście nową parę prowadzących. – Odwiedzę ich prywatnie. Jak będą kręcić w grudniu, to wpadnę, bo będę w okolicy, więc zajadę na herbatkę – zdradził w rozmowie z „ShowNews”. Okazuje się, że rzeczywiście do tego doszło.

W środę 18 grudnia Norbi opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym razem z Izą Krzan pozują w studiu teleturnieju. „Wpadliśmy do przyjaciół złożyć życzenia” – napisał. Internauci bardzo entuzjastycznie zareagowali na jego wpis. W komentarzach czytamy: „Miło was widzieć”, „Najlepsze duo”, „Tęsknimy, brak waszej dwójki. Bez was”Koło„ straciło sens”, „Byliście najlepsi”, „Tęsknię za wami, odkąd was nie ma”, „niby wszystko fajnie miło, ale Wasz duet był jednak jakiś fajniejszy” czy „To była najlepsza para. Teraz ciężko się ogląda”.

