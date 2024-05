Kuba Wojewódzki pod ostrzałem internautów. „To upadek jakichkolwiek zasad moralnych”

Mimo upływu lat, program Kuby Wojewódzkiego niezmiennie cieszy się dużą popularnością. Dziennikarz nie przestaje zaskakiwać fanów i chce trafiać do widzów w każdym wieku, dlatego też w talk-show rozmawia nie tylko z poważanymi aktorami czy wokalistami, ale również influencerami. W najnowszym odcinku jego programu ma pojawić się dość popularna osobowość internetowa. Jej zaproszenie jeszcze przed emisją formatu wywołało jednak ogromne kontrowersje.

Kontrowersyjny gość Kuby Wojewódzkiego

Już we wtorkowy wieczór 21 maja w programie Kuby Wojewódzkiego na antenie TVN pojawią się członkowie niezwykle popularnego kabaretu Ani Mru Mru, a także Agata Fąk, znana w środowisku internetowym jako „Fagata”. To właśnie zaproszenie do programu owej 23-latki wywołało burzę w sieci. Wszystko przez wzgląd na to, że warszawska influencerka zasłynęła w sieci za sprawą licznych afer. Poza tym, na co dzień trudzi się... udostępnieniem w internecie treści dla dorosłych.

Pod zdjęciem, które dziennikarz zamieścił na Instagramie w ramach zapowiedzi show, nie brakuje ostrych komentarzy. Zdaniem internautów celebrytka słynąca ze wstawiania w sieci odważnych kadrów i sprzedawania intymnych zdjęć za pieniądze nie powinna znaleźć się w telewizji. Wiele osób twierdzi, że goszczenie Agaty Fąk w programie oznacza „upadek formatu”.

W komentarzach czytamy: „Porażka”, „W tym momencie straciłeś resztki szacunku. Promowanie ku*estwa w telewizji to nieśmieszny żart”, „Tak lubię oglądać twój program, ale nie będę wspierała czegoś takiego. Kiedyś naprawdę były ciekawe osobowości, a teraz to brak słów”, „Przesada”, „Niezły przeskok. W zeszłym odcinku wybitny profesor Bralczyk, a zamykać sezon będzie młoda kobieta, która słynie z pokazywania wszystkich części ciała na OnlyFans”, „Promowanie internetowej prostytucji to już naprawdę upadek jakichkolwiek zasad moralnych”, „Brawo TVN za legitymizowanie patologii” czy „Współczuję Ani Mru Mru, że musieli z nią być w programie”.

Niektórzy wytknęli też Kubie Wojewódzkiemu jego słowa na temat informacji, że Canal+ będzie transmitował freakfight’y. – To nie jest żart. (...) Wyobraźcie sobie, że freakfight'y, czyli Fame MMA trafiają do telewizji, ale nie do programu „Uwaga” czy „Sprawa dla reportera”. Nie. Do telewizji po prostu jako sport. Nie powiem jaka to telewizja, bo jest mi wstyd, CANAL+ – mówił Wojewódzki na początku jednego z poprzednich odcinków. Teraz niektórzy stwierdzili, że zaproszenie przez niego do show „Fagaty” jest bardziej ujmujące, niż decyzja wspomnianej stacji.

Warto jednak dodać, że pod postem dziennikarza pojawiły się również komentarze od osób, które do całej sytuacji podchodzą z dużym dystansem. Pisali: „Założę się, że każdy z tych wszystkich krytykujących będzie oglądać! To będzie jeden z lepszych odcinków! I super”, „Wylewacie w komentarzach szambo, a i tak będziecie ciekawi oglądać”, „I dzięki takim gościom podnosi się oglądalność. Zabieg bardzo sprytny i znany od wieków. Oczekiwany skutek został osiągnięty” czy „Te komentarze ludzi... Średniowiecze”.

