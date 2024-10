Muniek Staszczyk wystąpił w TV Republika. Teraz się tłumaczy. „Nisko upadł”

Po tym, jak Annie Popek wygasła umowa z Telewizją Polską, prezenterka podjęła współpracę z TV Republika. W stacji Tomasza Sakiewicza 56-latka prowadzi program poranny „Wstajemy!”. W sobotę 19 października właśnie w tym magazynie wyemitowano jej rozmowę z Muńkiem Staszczykiem. Wywiad wywołał wielkie kontrowersje.

Muniek Staszczyk w rozmowie z Anną Popek

Lider kultowego zespołu T.Love w sobotni poranek pojawił się w programie śniadaniowym „Wstajemy!”. Muniek Staszczyk opowiedział m.in. o tym, jak ważna jest dla niego wiara i postać Jana Pawła II. — Towarzyszył mojemu pokoleniu do 2005 roku, do momentu, gdy zamarła cała Warszawa, cała Polska i cały świat katolicki. Chcąc nie chcąc, powiem banał, to jest papież mojego pokolenia. (...) Przez całe moje życie się przewijał — wyznał.

W rozmowie z Anną Popek muzyk przyznał także, że wraz z żoną często odmawia różaniec. — Nie codziennie, ale często z żoną odmawiamy — powiedział, dodając, że jego pochodzi z Medjugorje. — W sytuacji zwątpienia, odejścia od Boga, to zawsze się znajduje, przychodzi jakiś emisariusz, posłaniec — opowiadał w kontekście poczucia beznadziei.

Jego wywiad podzielił internautów. W sieci pojawiły się komentarze krytykujące muzyka, jak: „Co za dno”, „Nawet Muniek się pcha do kabaretu?”, „Nisko upadł”, „Myślałem, że Muniek Staszczyk jest normalny”, „To jest szambo”, ale także wspierające: „Muniek, tu mnie zaskoczyłeś pozytywnie”, „Muniek, jeden z normalniejszy artystów w Polsce”, „Brawo Muniek! Za odwagę! Utożsamiam się z tym, co mówisz!”. Z tego względu frontman zespołu T.Love zamieścił w mediach spolecznościowych długi wpis.

„Niektórych z Was mogła zaskoczyć moja obecność w TV Republika, pojawiają się głosy krytyki. «Przecież napisałeś Polę, wystąpiłeś na Pol’And’Rocku u Jurka Owsiaka! Co Ty Muniek odwalasz?». Chcę żebyście wiedzieli, że ja nie dzielę Polaków na prawaków i lewaków, gejów i białych heteroseksualnych. Polaryzacja społeczeństwa poczyniła wielkie zło. Musimy ze sobą rozmawiać. Możecie powiedzieć że jestem naiwny, ale przede wszystkim jestem Polakiem i chrześcijaninem. Republikę oglądają Polacy, moi bracia. Powódź zalała Polaków. Nie PiSowców i Platformersów. Tam ludzie wzajemnie sobie pomagali i pomagają, głosujący na tę, czy inną partię” — zaczął.

„Przyjąłem zaproszenie do programu TV Republika w związku rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Papieża, ze świadomością że, choć to rozmowa w śniadaniówce, to pewnie i tak wzbudzi kontrowersje. 16. października 1978 r., to dzień dla mnie szczególny. Rok później pojechałem z pielgrzymką do Watykanu. O wielkich zasługach Jana Pawła II dla Polski w wymiarze duchowym jak również politycznym (pamiętamy jakie to były czasy), jestem gotowy rozmawiać z każdym i wszędzie. Nie zmieni tego także krytyka, jak najbardziej słuszna, w związku z przestępstwami w kościele. Tym zajmują się odpowiednie służby” – kontynuował.

Następnie Muniek Staszczyk wypowiedział się na temat samej TV Republika. „W tej telewizji, jak w każdej innej, rządzi biznes i polityka. Dziś jedni są uważani za dobrych, drudzy za złych, jutro odwrotnie. Polityka to bagno. Ja chcę rozmawiać ze wszystkimi Polakami, piszę piosenki dla Polaków. Ze swoimi poglądami się nie kryję, wyrażam je często w swoich tekstach. Nawet mocno i dosadnie, gdy tak czuję. Również na temat Unii Europejskiej, która jest oczywiście naszym błogosławieństwem, tym bardziej w obliczu zagrożenia ze Wschodu. Natomiast jestem jak najdalszy od pogardy dla drugiego człowieka” – dodał.

