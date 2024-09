Fala komentarzy po debiucie programu z Katarzyną Cichopek. To będzie hit Polsatu?

Po tym, jak w styczniu tego roku Katarzyna Cichopek została zwolniona z funkcji prowadzącej „Pytania na śniadanie” w Telewizji Polskiej, wiele osób zastanawiało się, jak będzie wyglądać jej zawodowa przyszłość. Wiadomo było, że nie straciła swojej roli w „M jak miłość”, jednak niektórzy podejrzewali, że nawiąże współpracę także z inną stacją. Ich przeczucia się sprawdziły i kilka tygodni temu ogłoszono, że aktorka będzie twarzą kilku nowych programów Polsatu. Właśnie miał premierę jeden z nich.

Komentarze po odcinku „Moja mama i twój tata”

W minioną sobotę na antenie Polsatu Katarzyna Cichopek zadebiutowała u boku Macieja Kurzajewskiego w roli prowadzącej nowej śniadaniówki "Halo, tu Polsat". Minęło zaledwie kilka dni, a na antenie pojawił się kolejny program, w którym aktorka jest gospodynią. Otóż co tydzień w środowe wieczory w Polsacie będzie pojawiał się format „Moja mama i twój tata”.

W tym nowym randkowym show dojrzali bohaterowie szukają swojej szansy na miłość. Co ciekawe, będą im w tym pomagać dzieci, które na bieżąco będą śledzić i komentować poczynania rodziców. Wreszcie – inaczej niż w życiu – to pociechy ostatecznie dadzą akcept rodzącym się uczuciom. W pierwszym odcinku widzowie mieli okazję poznać bohaterów, którzy przyjechali do mazurskich willi. Co więcej, byli świadkami pierwszych randek i przysłuchiwali się komentarzom latorośli. I jak wrażenia?

Otóż jeszcze przed emisją program budził skrajne emocje, a internauci nie szczędzili gorzkich słów na temat formatu. Okazuje się, że po pierwszym odcinku nadal są podzieleni. W mediach społecznościowych czytamy: „Temat pewnie ciekawy, ale prowadząca zniechęca do oglądania”, „Czemu ten program ma służyć?”, „Nigdy w życiu nie chciałabym oglądać swojej mamy z jakimś facetem. Kto wymyśla takie głupie programy?” czy „Nie wiem, czy to dobry wybór, aby taki program prowadziła Cichopek”.

Jednak, co ważne, w sieci pojawia się także mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci piszą: "Lubię to", "Bardzo fajny program", "Bardzo dobrze, że jakiś nowy program wszedł. Oglądam i jest super", "Zapowiada się ciekawie", "Odcinek 1 wydaje mi się że się ludzie poznają i się krępują rozmowy najlepsi są w ogóle dzieci co osoby mówią" czy "Fajny program, zapowiada się dobrze"

