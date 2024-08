QUIZ z filmu „Trędowata”. Ile pamiętasz z tej łamiącej serce historii?

„Trędowata” to jeden z tych filmów, które na trwałe wpisały się w kanon polskiej kinematografii, pozostając w pamięci widzów na lata. Polacy często wracają do tej opowieści – produkcja zazwyczaj emitowana jest w telewizji w okresie świątecznym. Adaptacja powieści Heleny Mniszkówny, która po raz pierwszy ukazała się w 1909 roku, wciąż porusza swoją ponadczasową historią miłosną, pełną dramatów i niespełnionych nadziei. Losy Stefci i ordynata Waldemara to opowieść o miłości, która musi zmierzyć się z uprzedzeniami, różnicami społecznymi oraz okrutnym losem.

Stefcia, młoda guwernantka, i Waldemar, dziedzic arystokratycznego rodu, zakochują się w sobie na przekór konwenansom i przeciwnościom losu. Ich miłość napotyka jednak na nieprzezwyciężalne przeszkody – nie tylko te wynikające z różnic klasowych, ale także z zawiści otaczającego ich świata. To w końcu prowadzi do tragicznego finału.

Filmowa adaptacja tej opowieści, wyreżyserowana przez Jerzego Hoffmana, oddała wszystkie niuanse emocjonalne powieści, a odtwórcy głównych ról – Elżbieta Starostecka i Leszek Teleszyński – stworzyli niezapomniane kreacje, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina.

Jeśli uważasz, że dobrze znasz tę wzruszającą historię, zapraszamy do udziału w naszym quizie. Przekonaj się, ile pamiętasz z filmu „Trędowata” i sprawdź, jak dobrze znasz losy bohaterów tej poruszającej opowieści!