Wpadka w „Dzień Dobry TVN”. Wspomnieli o „Pytaniu na śniadanie”

W wyniku zmian w Telewizji Polskiej, spadła oglądalność „Pytania na śniadanie”, które od lat pozostawało liderem wśród programów śniadaniowych. Na jego miejsce szybko wskoczyło „Dzień Dobry TVN”. W maju 2024 roku średnia oglądalność show TVN wyniosła 315 tys., natomiast TVP – 306 tys. osób.

Formaty są dla siebie oczywistą konkurencją, która nieustannie ze sobą rywalizuje. Nic dziwnego, że kiedy na antenie jednego z nich padła nazwa przeciwnika, prezenter nie wiedział, jak ma zareagować. Poznajcie szczegóły.

Temat „Pytania na śniadanie” w „Dzień Dobry TVN”

Po tym, jak w styczniu tego roku zwolniono wszystkich prowadzących „Pytania na śniadanie”, oglądalność programu znacznie spadła. Szefowa formatu jednak się tym nie zraziła. – Rok temu byliśmy w innym miejscu, zaszły zmiany na rynku. Nigdy nie porównuję się do tego, co było kiedyś. Skupiam się na teraźniejszości. Weszliśmy w bardzo wiele projektów, cykli. Dołączyło do nas sporo osób. Widzowie muszą się przyzwyczaić, a obecna sytuacja nie zniechęca nas do działania – tłumaczyła w maju br. Kinga Dobrzyńska w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”. Wiadomo jednak, że niekiedy puszczają jej nerwy.

Od kilku miesięcy to „Dzień Dobry TVN” pozostaje na wygranej pozycji. Nawet w tym programie co jakiś czas zdarzają się jednak wpadki na wizji. Do jednej z nich doszło w czwartek 20 czerwca. Otóż wówczas w porannym show Bartek Jędrzejak zapowiadał prognozę pogody z domu seniora. Wszystko szło zgodnie z planem do momentu, aż rozpoczął rozmowę z jedną z seniorek.

– Seniorzy napisali do „Dzień Dobry TVN” list: „Słuchajcie, każdego dnia oglądamy »Dzień dobry TVN«. Poranek rozpoczynamy z wami”. Żeby nie było — jest telewizor. Każdy senior to osobna historia. Pan Leon w grudnie będzie miał 96 lat. Podczas wojny miał 10 lat, był kolejarzem, ale tutaj chyba musimy odśpiewać sto lat. Pani Janeczka wczoraj 74 lata skończyła. Bardzo energetyczna, a teraz lekki stresik — zaczął dziennikarz. — Jestem pełna radości, aktywna, uczęszczam do domu seniora — odparła kobieta. Następnie prezenter zapytał, co emerytce najbardziej podoba się w „Dzień Dobry TVN”. Jej odpowiedź zdumiała widzów.

– „Pytanie na śniadanie”! – odparła pośpiesznie.

Zaskoczony był również sam Bartek Jędrzejak, który natychmiast zareagował. – Gdzie? Jakie „Pytanie na śniadanie”? To „Dzień Dobry TVN” – powiedział. Wówczas kobieta próbowała naprawić sytuację. — Właśnie w „Dzień Dobry TVN”. Gotowanie, pieczenie — tak udoskonalam swoje braki — tłumaczyła. Była to jednak jednorazowa sytuacja i do końca wejścia antenowego rozmowa przebiegła zgodnie z planem.

