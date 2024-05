„Jak im się nie podoba, to jest dom dziecka!”. Kolejna matka wywołała skandal u Agaty Młynarskiej

Agata Młynarska zapowiadała, że jej program będzie areną do swobodnego wygłaszania swoich poglądów – zostanie przedstawiona zarówna jedna, jak i druga strona sporu. Od początku „Konfrontacje Agaty” budziły kontrowersje. Jednak teraz, po skandalicznych słowach jednej z zaproszonych kobiet, widzowie masowo krytykują show.

Oburzające słowa w programie Młynarskiej

Ostatni odcinek programu dotyczył tematu rodzicielstwa. Uczestniczki show: Sylwia i Justyna to zwolenniczki bezstresowego wychowania, natomiast Beata i Sylwia są za stosowaniem kar i utrzymaniem dyscypliny. Panie zaczęły przedstawiać swoje racje i poglądy. Wywołało to zaciekłą dyskusję.

Jedna ze stron tłumaczyła, że lepiej pozwolić dziecku na większą swobodę niż dyscyplinować go na każdym kroku. Druga zaś mówiła, że nie da sobie wejść na głowę i zdecydowanie preferuje system kar. Nagle Sylwia, jedna z biorących w rozmowie udział kobiet, wypowiedziała zaskakujące słowa, które – jak stwierdziła – kieruje często do swoich dzieci. Wprawiło to w osłupienie pozostałych.

— Ja powiedziałam moim dzieciom: jeśli im się nie podoba, proszę pakować walizki i do widzenia. Mówię: jest dom dziecka, możecie się wyprowadzić — oznajmiła uczestniczka.

To piszą internauci po nowych „Konfrontacjach Agaty”

Jak można było się spodziewać, te słowa nie przeszły bez echa. Większość fanów zasmucił ten sposób wychowania. Nie kryją także zdenerwowania i absurdu całej sytuacji. Niektórzy uważają, ze takie stwierdzenie nie powinno paść na antenie i domagają się zdjęcia show.

„To jest jakaś wariatka”; „Próbowałam obejrzeć ten odcinek ale nie dałam rady, przekrzykiwanie się, chaos”; „Szok. Sfrustrowana kobieta, współczuję tym dzieciom”; „Fajnie jakbyście po tym programie zapraszali niektóre uczestniczki na terapię”; „Program powinien być zdjęty z anteny, więcej szkody niż pożytku tym, co ukazuje” — komentują internauci.

Nie brakuje też komentarzy chwalących show. Widzowie twierdzą, że w końcu jest miejsce na wymianę różnych poglądów, nawet tych bardziej kontrowersyjnych.

Czytaj też:

Agata Młynarska oceniła młodszych kolegów po fachu. „To już zupełnie inne dziennikarstwo”Czytaj też:

Agata Młynarska wraca z nowym programem. Porozmawia z ludźmi o skrajnych poglądach