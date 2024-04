Uczestniczka „Projektu Lady” i „Hotelu Paradise” ujawniła zarobki w reality-show. Te stawki zaskakują

Magdalena Lubacz, znana w sieci jako „Maluba”, to zwyciężczyni trzeciej edycji „Projektu Lady”, gdzie pod okiem mentorek przeszła obiecującą metamorfozę z niepokornej dziewczyny w damę. Po zakończeniu programu dziewczyna zaczęła rozwijać swoje profile w mediach społecznościowych i dziś może się pochwalić imponującymi wynikami – na Instagramie obserwuje ją ponad 368 tysięcy osób, natomiast na TikToku jej filmiki zebrały już ponad 17 milionów polubień. Teraz celebrytka opublikowała kolejne wideo, które budzi ogromne zainteresowanie internautów.

Maluba o zarobkach w „Hotelu Paradise” i „Projekcie Lady”

Magdalena Lubacz jest niezwykle aktywna w sieci, a przy okazji swoich sił próbuje także w branży muzycznej i to właśnie na profilu swojego zespołu opublikowała interesujący filmik. Maluba udostępniła relację na Facebooku za pośrednictwem konta Zespół DiscoMaluba, która promuje jej działalność jako wokalistki muzyki disco. W wideo ujawniła wysokość zarobków w show TVN.

– W „Projekcie Lady” za odcinek dostawałyśmy 500 zł. Oznacza to, że jeśli doszłam do finału i byłam w 13. odcinkach, to zarobiłam 6500 zł. (...) W „Hotelu Paradise” każdy uczestnik bez względu na to, do jakiego odcinka dojdzie, otrzymuje dwa tysiące złotych. Odcinków jest średnio 60, co oznacza, że uczestnik, który dotrze do finału, otrzymuje około 33 złote za odcinek – wyjawiła celebrytka.

W dalszej części swojego wywodu celebrytka wspomniała o narodach głównych. Otóż w „Projekcie Lady” zwyciężczyni otrzymuje stypendium językowe w Oxfordzie warte 70 tysięcy złotych. – A w tym około 20 tysięcy złotych jest jeszcze dla mnie do wydania – wyjaśniła.

Z kolei w „Hotelu Paradise”, jak twierdzi Maluba, nagroda główna to 50 tysięcy złotych. Warto jednak dodać, że zwycięzca show otrzymuje 100 tysięcy złotych nagrody – jeśli jest to para, to owa kwota jest do podziału. Natomiast jeżeli podczas finału jedna osoba z pary zamiast miłości wybierze pieniądze, to sama zgarnia całą nagrodę. – Od każdej nagrody musieliśmy jeszcze odprowadzić dziesięć procent podatku dochodowego – podkreśliła Magdalena Lubacz.

