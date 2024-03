Jury „Tańca z gwiazdami” w ogniu krytyki. Internauci podzieleni

Za nami pierwszy odcinek nowej serii „Tańca z gwiazdami”, w którym zadebiutowali nie tylko uczestnicy, ale także jury w odświeżonym składzie. Widzowie już ocenili zachowanie Rafała Maseraka, Ewy Kasprzyk, Tomasza Wygody oraz Iwony Pavlović. Co stwierdzili?

Widzowie o jury „Tańca z gwiazdami”

W niedzielny wieczór 3 marca na antenie Polsatu zagościł pierwszy odcinek nowej serii „Tańca z gwiazdami”. W tej edycji do rywalizacji przystąpiło 12 par: Kamil Baleja i Magdalena Perlińska, Filip Chajzer i Hanna Żudziewicz, Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh, Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska, Maffashion i Michał Danilczuk, Maciej Musiał i Daria Syta, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka oraz Roksana Węgiel i Michał Kassin.

Choć tym razem żadna para nie odpadła, w show i tak nie zabrakło dużych emocji. Wszystko za sprawą ocen i komentarzy jurorów, które nie przypadły do gustu widzom. Otóż po emisji show w sieci dosłownie zawrzało! Telewidzowie są podzielni w kontekście nowego jurorskiego składu, a nawet wytykają niektórym z oceniających brak kultury czy kompetencji. Powodem jest m.in. to, że pierwsze cztery występujące pary otrzymały dość niskie noty jurorów, a sędziowie głównie podnosili tabliczki z cyfrą „5”.

W komentarzach czytamy: „Oceniają czasami, jakby to jakiś konkurs międzynarodowy był”, „Czemu takie niskie noty?”, „Punktacja jury wybitnie niesprawiedliwa” czy „Jury niech wyciągnie kija z tyłka, bo noty dają, jakby to był konkurs dla profesjonalnych tancerzy”.

Dostało się też poszczególnym członkom jury. Internauci pisali: „Pani Kasprzyk mogłaby mieć własne zdanie, a nie oceny za Maserakiem daje”, „Pani Kasprzyk beznadziejna. Windowała osoby znane z tv. Uważam, że swoimi notami jury skrzywdziło Hanię i Filipa”, „Pan Maserak? Kurde co tak sztucznie, bajery, szmery, gwiazdorzenie. Nie potrzeba”, „Kasprzyk to ma tupet, daje niskie oceny a zna się na tańcu, jak ja na fizyce kwantowej” oraz „Kasprzyk to tylko patrzy co Maserak daje, nawet nie mówiła na głos”.

Zdarzyło się jednak także kilka pozytywnych ocen, jak: „Ewa Kasprzyk torpeda! Boska stylizacja. Czarna mamba też nieźle. Do twarzy jej w ognistej czerwienie. Wow!”, „Kultura oceniania w tym sezonie, póki co, jeszcze spokojnie. Maserak fajny juror, zgania wszystko na Iwonę”, „Jury super!”, a także „Jednak te zmiany wprowadziły nową jakość”.

