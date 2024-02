Kto poprowadzi „Koło fortuny”? To oni mają zastąpić Izabellę Krzan i Norbiego

Zmiany w Telewizji Polskiej rozpoczęły się w połowie grudnia 2023 roku i trwają do dziś. Zwolnieni zostali nie tylko dyrektorzy na wysokich stanowiskach, ale też prowadzący popularne formaty na antenie TVP, w tym „Pytanie na Śniadanie”, „Jaka to melodia” czy „Koło fortuny”. Z tym ostatnim formatem pożegnali się Izabella Krzan, która pracowała w roli hostessy i Norbi, który prowadził show.

Miss Polonia 2016 szybko znalazła zatrudnienie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego. Z kolei Norbi dopiero niedawno pisał w swoich mediach społecznościowych o nowym projekcie z młodym artystą Kumim.

Kto poprowadzi „Koło fortuny”?

Serwis Pomponik podaje teraz nieoficjalnie, że miejsce Norbiego w „Kole fortuny” zająć ma Robert El Gendy, obecny prowadzący „Pytanie na Śniadanie”, którego wcześniej widzowie oglądać mogli w formacie „Polacy to wiedzą”.

W kontekście kandydatki do roli hostessy w programie przewija się więcej nazwisk. Portal wspomina o Blance Tichoruk, prowadzącej pasmo pogodowe w „Pytaniu na Śniadanie”, Miss Polonia 2018 Milenie Sadowskiej czy prezenterce TVP2 Agnieszce Dziekan. O tym, która z tych kobiet otrzyma posadę w „Kole fortuny” zdecydować mają próby kamerowe.

Bez „Koła fortuny” w TVP

Przypomnijmy, w styczniu portal Wirtualne Media podawał, że do wiosny 2024 roku nie będą emitowane ani realizowane nowe odcinki programów „Jeden z dziesięciu” i „Koło fortuny”.

– Wyniki oglądalności pokazują, że widzowie chętnie oglądają nie tylko premierowe odcinki teleturnieju „Koło fortuny”, ale również te, które zostały już wcześniej wyemitowane – tłumaczyło decyzję biuro prasowe TVP.

Wtedy w sprawie wstrzymania emisji nowych odcinków drugiego ze wspomnianych teleturniejów wypowiedział się Norbi. – W maju skończyliśmy nagrywanie tych odcinków i zrobiliśmy je teoretycznie do kwietnia 2024 roku, więc to już jest kwestia telewizji, jak oni to widzą. (...) Uważam, że tak dobry program z dużą oglądalnością powinien być kontynuowany i nie powinno się grać w trakcie nowego sezonu powtórek, tylko premierowe odcinki, ale to już nie moja w tym głowa – stwierdził Norbert Dudziuk w rozmowie z „Plejadą”.

