Daniel Olbrychski pierwszy raz od 8 lat pojawił się w TVP. Wymowny komentarz aktora na wizji

Daniel Olbrychski był we wtorek gościem „Pytania na Śniadanie”. W rozmowie aktor zwrócił uwagę na to, że w TVP nie było go aż osiem lat.

Od grudnia 2023 roku cały czas trwają roszady w TVP. Z telewizji, oprócz prezesa i dyrektorów, w tym Mateusza Matyszkowicza, Michała Adamczyka czy Samuela Pereiry, zwolnieni zostali prowadzący programy informacyjne, między innymi Danuta Holecka czy Michał Rachoń. Z „Pytania na Śniadanie” zniknęli wszyscy prowadzący – Tomasz Kammel, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Tomasz Wolny, Anna Popek czy Małgorzata Opczowska. Nowi włodarze pożegnali się też z Izabellą Krzan i Norbim, którzy prowadzili „Koło Fortuny”. W styczniu 2024 roku w „Pytaniu na Śniadanie” zadebiutowały trzy nowe pary prowadzących: Joanna Górska i Robert Stockinger, Kaludia Carlos i Robert El Gendy oraz – w miniony weekend – Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. Wraz z nowymi władzami Telewizji Polskiej, na kanapie formatu śniadaniowego zaczęły pojawiać się gwiazdy, które od dawna nie odwiedziały TVP. Mówili o tym już Bartosz Gelner czy Grażyna Wolszczak. Daniel Olbrychski w TVP po raz pierwszy od 8 lat We wtorek 30 stycznia do „Pytania na Śniadanie” postanowił przybyć Daniel Olbrychski. Legendarnego aktora pytano między innymi o współpracę z Angeliną Jolie na planie filmu „Salt”. – Czy to Beata Tyszkiewicz, Pola Raksa, Łomnicki, Holoubek, tak samo z tymi międzynarodowymi gwiazdami, z którymi miałem radość występować. Im większa gwiazda, tym większy profesjonalizm, wspaniały stosunek do partnerów, szacunek dla wszystkich pracowników... – stwierdził i zawiesił na chwile głos, po czym dodał, zwracając się do operatorów: „Chcę pomachać tu wspaniałym kamerzystom. Nie widzieliśmy się osiem lat, ale mam nadzieję, że teraz będziemy się widywali częściej. Pozdrawiam”. Później 78-latek dokończył swoją wypowiedź. Określił Angelinę Jolie jako „wspaniałą profesjonalistkę z ogromną czułością do wszystkich, z którymi pracuje”. – W pracy wykorzystuje wszystkie swoje cechy charakteru. I negatywne, i pozytywne. W pracy stwarza atmosferę ogromnej pokory – ocenił. Czytaj też:

Magda Gessler komentuje rewelacje na swój temat z książki Janusza Palikota. „Staram się odzyskać swoje pieniądze”Czytaj też:

Gwiazda serialu „Ranczo” w 14. edycji „Tańca z Gwiazdami”