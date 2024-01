Posłanka PiS obraziła Macieja Orłosia w Sejmie. Doczekała się dosadnej odpowiedzi

67-letnia Teresa Pamuła uzyskała mandat poselski na Sejm w 2019 roku z list PiS. W 2023 roku z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. Podczas posiedzenia Sejmu w środę 17 stycznia przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości krytycznie oceniała zmiany w Telewizji Polskiej i postanowiła przypomnieć, ile zarabiali w ubiegłych latach dziennikarze.

– Ile zarobił pan Kraśko, ile zarobił Lis, 20 milionów, Kraśko 45 tysięcy miesięcznie, Tadla 45 tysięcy miesięcznie. Ile pani Hanna Lis zarabiała? 50 tysięcy miesięcznie. To był naprawę duże pieniądze i państwo mówicie o pieniądzach, które teraz zarabiają redaktorzy i dziennikarze? Wstyd – oceniła.

Teresa Pamuła obraziła Macieja Orłosia w Sejmie

Stwierdziła, że nowy rząd powinien się wstydzić przed wyborcami za to, „co zrobił z telewizją”. Zamieszkała w Lubaczowie posłanka stwierdziła też, że mieszkańcy tej miejscowości przychodzą do niej i zwracają uwagę na... wiek Macieja Orłosia, który od niedawna powrócił do prowadzenia „Teelexpressu”.

– Przychodzą do mnie mieszkańcy Lubaczowa i mówią: „Nie możemy oglądać tego pana Orłosia, jak on się postarzał, co on wygaduje”. (...) Szanowni państwo, was to śmieszy, ale mnie to naprawdę nie śmieszy, boleję nad tym – stwierdziła.

Maciej Orłoś odpowiada posłance PiS

Na słowa Teresy Pamuły odpowiedział już w rozmowie z Pudelkiem sam zainteresowany. – Cóż mam powiedzieć, to bardzo nieelegancki komentarz. Nieładnie komentować czyjś wygląd czy wiek, zwłaszcza że faktycznie jestem, jak i każdy z nas, starszy o ponad 7 lat, odkąd ostatni raz prowadziłem „Teleexpress” – stwierdził i dodał, że jego zdaniem posłowie PiS tęsknią za propagandą, a „tonący brzydko się chwyta”.

– Panią posłankę Pamułę i zmartwionych jej wyborców moim wyglądem pragnę zapewnić, że choć nie zarabiam w TVP tyle, co Michał Adamczyk, to obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by wyglądać jak najlepiej – podkreślił Orłoś.

