Robert Janowski wróci do „Jaka to melodia?” w TVP? Skomentował doniesienia

Na fali zmian w Telewizji Polskiej wielu prezenterów i dziennikarzy po latach wróciło do stacji. Wśród nich znaleźli się m.in. Maciej Orłoś, który znów prowadzi „Teleexpress” czy Jarosław Kret. Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych twarzy TVP kilka lat temu był również Robert Janowski, który przez 21 lat pełnił rolę gospodarza programu „Jaka to melodia?”. Czy teraz też wróci do pracy u publicznego nadawcy?

Robert Janowski znów poprowadzi „Jaka to melodia”?

„Jaka to melodia” jest emitowana na antenie TVP już od 4 września 1997 roku. Od samego początku gospodarzem programu był Robert Janowski, jednak wszystko zmieniło się w lecie 2018 roku, kiedy to prezenter zrezygnował z tego stanowiska. Wszystko dlatego, że nie zaakceptował przedstawionych mu przez władze stacji zmian w show. – Robert został zaproszony na rozmowy do telewizji. Usłyszał że program będzie kontynuowany w zmienionej formule. Podobno pojawił się np. pomysł, żeby do repertuaru, obok rozrywkowych przebojów, wprowadzić także piosenki patriotyczne. Robert jest przekonany, że fani nie zaakceptowaliby programu w nowej formule – podawał wówczas jeden z informatorów „Flesza”.

Miejsce prezentera zajął Norbert „Norbi” Dudziuk, który prowadził program przez rok, a od 7 września 2019 roku zastąpił go Rafał Brzozowski, który dotychczas prowadził „Koło fortuny”. Równolegle Robert Janowski nawiązał współpracę z Polsatem – najpierw jako uczestnik i późniejszy zwycięzca 15. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, później jako juror.

Obecnie wiele osób zastanawia się czy mężczyzna również planuje powrót do Telewizji Polskiej. Chociaż Robert Janowski dotychczas nie komentował zmian, jakie zaszły w redakcjach publicznego nadawcy, to w końcu zdecydował się na kilka ważnych słów do telewidzów. W rozmowie z „Onetem” przyznał, że pokłada spore nadzieje w nowych władzach telewizji publicznej i kibicuje im w pracy. – Wierzę, że są u sterów ludzie kompetentni, którzy wiedzą, co robią. Brakuje nam wszystkim cierpliwości, ale czas jest najlepszym lekarstwem i uważam, że zarówno rządzący jak i my, widzowie, bardzo go teraz potrzebujemy – powiedział Janowski.

Na pytania dziennikarza portalu o powrót do programu „Jaka to melodia” prezenter nie odpowiedział wprost. – Staram się nie planować, bo czasy pandemii pokazały nam wszystkim, że jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz mu o swoich marzeniach – wyznał. Dodał też, że ma obecnie sporo pracy, gdyż skupia się na przygotowaniach do jubileuszowego sezonu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, a do tego gra w Teatrze Capitol w sztuce „Lumbago” oraz jeździ po Polsce z recitalami.

