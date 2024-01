Menadżer Krawczyka porównał telewizyjne sylwestry. Zmiażdżył jedną ze stacji

Andrzej Kosmala wkroczył w muzyczny świat już w latach 60. ubiegłego wieku. Najpierw miał zespół, organizował koncerty i współtworzył festiwale, by później prowadzić audycje, być redaktorem oraz uczestniczyć w nagraniach studyjnych różnych artystów. W końcu został dyrektorem wytwórni i pełnił funkcję menadżera Edwarda Hulewicza oraz Krzysztofa Krawczyka. Teraz mężczyzna porównał i skomentował imprezy sylwestrowe poszczególnych stacji telewizyjnych. Zdecydował się na szczerą opinię.

Andrzej Kosmala o telewizyjnych imprezach sylwestrowych

Za nami największe imprezy telewizyjne w roku – Telewizja Polska organizowała „Sylwestra z Dwójką”, natomiast Polsat „Sylwestrową Moc Przebojów”. Choć koncerty planowane były z dużym wyprzedzeniem i rozmachem, nie zabrakło licznych błędów. W TVP na przykład młoda wokalistka zapomniała tekstu znanej piosenki, natomiast w konkurencyjnej stacji widzowie mieli problem ze słyszeniem muzyki. Teraz swoje trzy grosze w tym temacie dorzucił ekspert muzyczny, który opublikował szczery post na Facebooku.

Andrzej Kosmala stwierdził, że impreza publicznego nadawcy była zorganizowana z większym rozmachem, a w Polsacie – według niego – zabrakło m.in. dobrego oświetlenia czy makijażu gwiazd. „Koncert TVP2 zabija pod względem technicznym Polsat. No, ale to kosztuje. A Polsat to kompromitacja – nawet make-upu nie zapewnili” – napisał. W jednym z komentarzy w nieprzyjemny sposób skomentował także wykonawczynię hitu „Konik na biegunach”. Stwierdził: „Urszula wyglądała jak świnka Piggi”, czym oburzył wielu internautów.

Choć w kwestii wyglądu Urszuli fani nie zgadzali się z byłym menadżerem Krawczyka, tak jeśli chodzi o organizację telewizyjnych sylwestrów, zdania obserwatorów Kosmali były już mocno podzielone. Pod postem można przeczytać: „Też wczoraj stwierdziłem, że to najgorszy sylwester, w wieloletniej historii Polsatu. Koło 21.00 miałem nadzieję że coś się rozkręci, ale nie. Z ekranu wiało nudą i tylko Doda dodała kolorów. Poza tym Golca ledwo było słychać i telewidzowie nie mieli uczty”, „W pełni się z panem zgadzam. Jedynie nie podobało mi się promowanie syna pani Edyty Górniak za pieniądze sponsorów”, „Każda ze stacji bardzo dużo od siebie dała i nie można zarzucać, że ktoś był lepszy lub gorszy”, „Doceniam pracę jaka włożył pan np. w karierę Krzysztofa Krawczyka, ale post niepotrzebny o takiej treści”, „Jeśli włączam TVP2 i znowu beczy Zenek M. to zdecydowanie wybieram gorszy technicznie Polsat”.

Czytaj też:

Dopadł cię kac po Sylwestrze? Zobacz, jak sobie z nim poradzićCzytaj też:

Największe imprezy sylwestrowe na świecie. Te miasta szykują prawdziwe atrakcje