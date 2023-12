Widzowie o debiucie nowych prowadzących w Dzień Dobry TVN. „Dobrze wyglądać to trochę za mało”

Po wielu tygodniach spekulacji kilka dni temu media obiegła informacja, kto dołączył do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Okazało się, że nie byli to – jak początkowo spekulowano – Hubert Urbański i Dagmara Kaczmarek-Szałkow, lecz dobrze znane widzom śniadaniówki Anna Senkara i Sandra Hajduk. Za dziennikarkami już pierwsze poprowadzone wspólnie wydanie. Jakie są komentarze internautów?

Ocena nowych prowadzących „Dzień Dobry TVN”

W celu zwiększenia oglądalności, „Dzień Dobry TVN” wprowadziło w trakcie ostatnich miesięcy liczne zmiany. Z programem pożegnało się sześć osób, przesunięto godzinę emisji, a także wyremontowano studio śniadaniówki. Niedawno okazało się, że do grona prowadzących dołączyły także Anna Senkara oraz Sandra Hajduk-Popińska. Wiadomo, że pierwsza z nich jest związana z redakcją show od ponad 10 lat i w tym czasie dostarczała widzom wiadomości z Wielkiej Brytanii oraz przygotowywała reportaże oraz współprowadziła „Dzień Dobry Wakacje”, Sandra z kolei od 2020 roku prezentowała wiadomości ze świata show-biznesu i realizowała autorskie materiały.

Już w dzień, w którym ogłoszono, że to właśnie one zostaną nowymi prowadzącymi śniadaniówki w sieci pojawiło się mnóstwo mieszanych komentarzy. Nawet na instagramowym profilu „Dzień Dobry TVN” można było zauważyć liczne negatywne opinie, choć były one sprawnie usuwane. Czytaliśmy: „Na to czekałem, nareszcie coś świeżego i nowego! Gratulacje!”, „Znakomity duet – powodzenia dla obu Pań”, „Dziewczyny petardy! Uwielbiam obie”, ale także: „Można było dokonać lepszego wyboru”, „Coraz niższy poziom” czy „Doświadczenie uczy, że najlepiej sprawdzają się pary mieszane. Tu znowu TVN stawia na dwie panie i nie uczy się na błędach”.

Teraz, w środowy poranek 6 grudnia, czyli w Mikołajki, Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara po raz pierwszy samodzielnie poprowadziły program i mogły zaprezentować na żywo swoje umiejętności. Tego dnia postawiły na monochromatyczne stylizacje – pierwsza z nich pokazała się w czerwieni, natomiast była mieszkanka Wielkiej Brytanii – w szarościach. Obie nie kryły, że towarzyszą im nerwy, choć starały się ich nie pokazywać.

Ich debiut na antenie oczywiście pilnie obserwowali widzowie, którzy później chętnie podzielili się swoimi opiniami. Jak się okazało, prowadzącym nie udało się wszystkich do siebie przekonać. Jedni pisali: „Drogie Panie, jesteście wspaniałe i takie promyczki dobrej energii, że aż miło się was ogląda. Nie dość, że przepiękne, to i perfekcyjne”, „Wspaniały duet. Piękne i inteligentne kobiety. Z pasją i energią do życia” czy „Świetna, profesjonalna para”, natomiast inni wytykali im błędy i zauważyli, że m.in. wchodzą sobie w słowo. Poza tym fani programu zwrócili uwagę na akcent Anny, porównując jej sposób wysławiania się do tego, jak mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan. Dodawali: „Masakra. Nie wiem co się dzieje z TVN, jest coraz gorzej. Prowadzący na niekorzyść”, „Dobrze wyglądać to trochę za mało” czy „Życzę Paniom powodzenia, ale dzień z paniami będę omijał”.

