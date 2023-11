Edyta Górniak i Rafał Brzozowski „przyłapani” za kulisami koncertu. Czule gładziła go po twarz

Edyta Górniak i Rafał Brzozowski od dawna podejrzewani są o coś więcej niż przyjaźń. Teraz do sieci trafiło nagranie zza kulis gali Mediów Publicznych. Na materiale widać, jak gwiazda czule gładzi wokalistę po twarzy.

Edyta Górniak i Rafał Brzozowski mają romans?

Plotki o romansie Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego krążą w branży od dawna. Oboje związani są z Telewizją Polską, więc często występują na tych samych wydarzeniach. Nawet kiedy wokalista reprezentował Polkę w konkursie Eurowizji, to była żona Dariusza Krupy mocno go wspierała i kibicowała. Głośno było też o tym, jak w 2021 roku gwiazda zaprosiła piosenkarza na majówkę do swojego domu w górach. Natomiast kiedy oboje wystąpili na koncercie poświęconym twórczość Krzysztofa Krawczyka, później wybrali się we dwójkę na kolację.

Górniak pokazała nagranie, na którym głaszcze po twarzy Brzozowskiego

Kiedy jednak temat staje się coraz szerzej komentowany za każdym razem, któreś z celebrytów podkreśla, że łączy ich tylko przyjaźń. Niedawno Edyta Górniak w rozmowie z „Faktem” była trochę bardziej wylewna. O Rafale Brzozowskim wypowiedziała się w samych superlatywach.

– Rafał jest uroczym człowiekiem i mężczyzną. To mogę powiedzieć. Mogę potwierdzić, że zawsze był dżentelmenem. Zawsze z wielką klasą odnosił się do mnie. Jest faktycznie taki czarujący, więc gdybym miała otwartość na relacje, to pewnie powiedziałabym więcej, ale nie mam – wyznała wówczas.

Dodała, że sympatia jest dwustronna. – Prawda jest taka, że ja Rafała bardzo lubię. Tak jakoś zawsze w naturalny sposób mamy sympatię wobec siebie. Rafał jest bardzo takim ciepłym człowiekiem. Jest dżentelmenem. Nie mamy romansu. Natomiast bardzo się lubimy. Myślę, że mogę to powiedzieć za nas oboje – podkreśliła diva.

Media jednak wciąż bacznie przyglądają się relacji Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego. Tym razem pod lupą znalazł się filmik zza kulis gali Mediów Publicznych. Wokalistka udostępniła nagranie, na którym widać, jak pozuje z innymi artystami oraz idzie na scenę. Uwagę przykuwa jednak fragment, kiedy stoi naprzeciwko Brzozowskiego i czule głaszcze go po twarzy.

