TVN pokaże „program, jakiego jeszcze nie było”. Prowadzącym Maciej Stuhr

Program TVN, który będzie prowadzić Maciej Stuhr będzie mieć premierę już na początku listopada. Komu pytania będą zadawać osoby w spektrum autyzmu?

TVN promuje nowy program z osobami w spektrum autyzmu

„Autentyczni” to nowy program TVN, w którym osoby ze spektrum autyzmu wcielą się w rolę dziennikarzy. Będą zadawać pytania znanym osobom, a prowadzącym będzie Maciej Stuhr.

„Autentyczni”, czyli nowy projekt TVN to format sprowadzony z Francji, gdzie nazywa się „Les Rencontres du Papotin”. Jego twórcami są Olivier Nakachi i Eric Toledano, duet, który wyreżyserował film „Nietykalni”. Odcinek, w którym gościem był prezydent Francji Emmanuel Macron obejrzała rekordowa liczba osób, bo 4,6 miliona osób.

Wszyscy uczestnicy, zanim siądą twarzą w twarz ze swoimi idolami, to eksperci pomogą im się przygotować. Dadzą im szansę zapoznania się z materiałami z rzetelnych źródeł, dzięki czemu trochę lepiej ich poznają. A przede wszystkim przygotują sobie pytania i dostaną praktyczne wskazówki. – Wszystko po to, aby czuli się bezpiecznie – informuje biuro prasowe TVN.

Maciej Stuhr prowadzacym nowy program TVN

Moderatorem będzie Maciej Stuhr, znany aktor. – To przełomowy projekt w historii telewizji. Sprawdził się już we Francji i myślę, że to dopiero początek. To program, jakiego jeszcze nie było. Coś nowego i zupełnie nieoczywistego. Znane osoby spotykają się i zderzają z osobami w spektrum autyzmu, którym poświęcamy tyle uwagi, na ile zasługują – powiedział dla Wirtualnych Mediów.

Zgodnie z zapowiedzią producentów „Autentycznych” cały format będzie wyzwaniem nie tylko dla pytających, ale także dla popularnych osób. – zarówno widzowie, jak i zaproszone gwiazdy, będą mogły bliżej poznać oraz lepiej zrozumieć zróżnicowany odbiór rzeczywistości przez osoby w spektrum – dowiadujemy się z zapowiedzi.

Twórcy obiecują, że tematy będą dotyczyć zarówno niezobowiązujących tematów, jak i tych trudniejszych, które będą dla gości bardziej wymagające. Znane i popularne osoby, które w swoim życiu udzieliły setek wywiadów, doświadczą zupełnie innej relacji z rozmówcą niż kiedykolwiek wcześniej. To spotkanie będzie szczególnym i intymnym przeżyciem dla wszystkich – uczestników, gwiazd oraz widzów – twierdzą producenci.

Gośćmi programu będą sportowcy, aktorzy, muzycy, czy politycy. W polskiej odsłonie na początek wystąpią Robert Makłowicz i Natalia Kukulska. Autentyczni będą wyemitowali 1 i 2 listopada 2023 o godzinie 20.05 na antenie TVN.

