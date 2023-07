Adrianna i Michał z „Rolnik szuka żony” pokazali wideo z pierwszego tańca. Fani są jednogłośni

Adrianna i Michał poznali się dzięki programowi „Rolnik szuka żony”. Chociaż show od lat jest hitem stacji, to para wydaje się być ulubionym związkiem widzów. Już w finałowym odcinku ogłosili zaręczyny, Ada szybko przeprowadziła się z Łodzi na podlaską wieś, a przygotowania do ślubu chętnie relacjonowali.

Adrianna jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Pokazywała nie tylko przygotowania do ślubu, zaproszenia, metamorfozę fryzury, ale dokładnie relacjonowała wieczór panieński.

Ada i Michał z „Rolnik szuka żony” wzięli ślub

W przedostatni weekend lipca 2023 roku para wzięła ślub, a zdjęcia z uroczystości pojawiły się na oficjalnym profilu na Instagramie programu „Rolnik szuka żony”. „Ado! Michale! Niech każdy Wasz dzień pełen będzie szczęścia, radości i uśmiechu. I żeby każdy następny był jeszcze lepszy! I żeby było ich mnóstwo! Sto lat Młodej Parze!” – czytamy.

Ada i Michał z „Rolnik szuka żony” wzięli ślub!

Na uroczystości nie pojawiła się Marta Manowska, prowadząca randkowe show. Panna młoda skomentowała to tylko jednym zdaniem: Była przez nas zaproszona, ale przeprosiła nas i napisała, że jej nie będzie.

Jest wideo z pierwszego tańca Adrianny i Michała z „Rolnik szuka żony”

Mimo że niewiele czasu minęło od uroczystości, to Adrianna i Michał Tyszkowie już zdążyli udzielić pierwszego wywiadu. Celebrytka zdradziła, że jest bardzo zadowolona, że z Łodzi przeniosła się na wieś. Przyznali też, że na weselu pojawiło się 200 gości, a tylko 1/4 to rodzina Adrianny. Wspomnieli też o pierwszym tańcu – jednej z najważniejszej chwili dla świeżo upieczonych małżonków. Ukochana rolnika wyznała też, że pierwszy taniec planowała ćwiczyć aż trzy miesiące, ale ostatecznie młodym wystarczyły tylko trzy próby. Teraz do sieci trafiło nagranie z tego momentu. Już na pierwszy rzut oka widać, że tyle prób wystarczyło.

Fani ocenili pierwszy taniec Adrianny i Michała z „Rolnik szuka żony”

Adrianna i Michał Tyszkowie zatańczyli do piosenki „You Can Do Magic” (ang. Możesz stworzyć magię) brytyjsko-amerykańskiego zespołu America. Fani byli jednogłośni. W komentarzach pojawiło się wiele słów uznania.

„Jak miło popatrzeć na dwoje ludzi, którzy super się czują razem, tańczą na luzie, a nie sztywne wyuczone ruchy podszyte lękiem, że zaraz się coś pomyli. Energia, miłość i szczęście bije od was na kilometr! Wszystkiego najlepszego dla Was! Bądźcie razem hiper szczęśliwi zawsze!”; „Jakie to jest urocze. Jeden list a taka wspaniała historia. Życzę radości na nowej drodze życia”; „Matko jak on na Ciebie patrzy”; „Ten taniec to WOW!! Brawo dla Was! I szczęści i miłości na dalsze lata”; „Oglądam któryś raz i nie mogę się napatrzeć, jak Wy się sobą bawicie! Ada klasa, wyglądałaś prześlicznie, a na Twoje kocie ruchy, aż miło popatrzeć. A Michał wpatrzony na żonę w pierwszym tańcu”; „Michał to w Adę patrzy jak w obrazek... to faktycznie los szczęścia dla niego”; „Świetny taniec na luzie! Ada prześliczna a Michał zakochany po uszy” – czytamy w komentarzach.

