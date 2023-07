Blanka będzie trenerką w „The Voice Kids”? Gwiazda zabrała głos

Zmiany w show TZP zaczęły się późną wiosną. Wówczas Dawid Kwiatkowski poinformował swoich fanów, że kończy swoją przygodę z „The Voice Kids”.

„Kiedy w zeszłym roku usiadłem na tym nieziemsko wygodnym fotelu w pierwszy dzień przesłuchań w ciemno, czułem już, że robię to ostatni raz. Pamiętam, jak we wrześniu zaczęły się bitwy i kompletując tria, powiedziałem do siebie »stary, zrób to dobrze, robisz to ostatni raz i mają być to bitwy fenomenalne«. Takie były. Dzięki mojej wspaniale słuchającej wszystkich naszych rad drużynie” – napisał, dodając, że kilka tygodni temu dostał propozycję udziału w kolejnej edycji i... odmówił. Jak stwierdził, „serca słucha, jak babci”, a ono podpowiedziało mu, że jego czas w programie dobiegł końca.

Kto zastąpi Dawida Kwiatkowskiego w „The Voice Kids”?

Od tamtej pory fani programu „The Voice Kids” zastanawiali się, kto zastąpi Dawida Kwiatkowskiego i zajmie się szkoleniem młodych talentów. Najczęściej typowanymi osobami była Roksana Węgiel, która kilka lat temu wygrała format, a także Marina, która odświeża swoją karierę. Anonimowy informator potwierdził, że gwiazda być zaproszona na próbne zdjęcia, ale decyzja jeszcze nie zapadła.

Pod uwagę brana była także Blanka, reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji.

W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda wyznała, co zrobiłaby w sytuacji, gdyby dostała taką propozycję. – Nie myślałam o tym, ale myślę, że jeśli byłaby taka opcja to oczywiście. Na pewno stawiałabym na to, że nie można się poddawać i trzeba robić to, co się kocha – powiedziała w rozmowie z Party.

