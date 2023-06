Rozenek-Majdan i Woźniak-Starak mają poprowadzić nowe programy. Wiemy jakie

Na koniec wiosennego sezonu stacja TVN zaskoczyła swoich widzów, a zapewne także prowadzących. Pięciu z nich musiało pożegnać się z angażem w popularnej śniadaniówce. Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan zostali zwolnieni z programu „Dzień Dobry TVN” i nie zobaczymy ich w nowych odcinkach.

Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan poprowadzą nowe programy

Chociaż nie wiadomo co było powodem decyzji władz stacji, to od razu zapowiedziano, że Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Agnieszka Woźniak-Starak dostaną własne programy. Do teraz nie zdradzono, o jakiej tematyce będą to formaty. „Trzymamy kciuki za Agnieszkę Woźniak-Starak, na którą czeka kolejny projekt w naszej stacji, oraz rolę prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych. Małgosi Rozenek-Majdan w imieniu całej redakcji życzymy kolejnych zawodowych sukcesów. Już wkrótce poinformujemy o jej nowym programie" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

Wiemy, jakie programy poprowadzą prezenterki zwolnione z „Dzień Dobry TVN”

Teraz „Super Express” dotarł do wiadomości, z których wynika, że żona Radosława Majdana poprowadzi program związany z podróżami i hotelarstwem „Bitwa o gości”. Program stał się hitem w 10 krajach. Jego formuła polega na tym, że właściciele pensjonatów, zajazdów, hoteli czy kempingów, będą nawzajem odwiedzać i oceniać prowadzone przez innych miejsca.

Natomiast Agnieszka Woźniak-Starak ma nie tylko prowadzić największe wydarzenia TVNu, ale ma też pracować przy „The Traitors”. To program inspirowany grą „Mafia”. Uczestnicy formatu dzielą się na dwie grupy: „lojalnych” i „zdrajców”. Ich zadaniem jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej.

Czytaj też:

Magda Gessler znów zostanie babcią. Jej syn pokazał intymne zdjęcieCzytaj też:

Rozenek-Majdan i Woźniak-Starak straciły duże sumy. Wiemy, ile zarabiały w „Dzień Dobry TVN”